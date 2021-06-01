В деревне Верхняя Кумашка Шумерлинского района открылся парк Победы

Сам парк Победы включает три композиции: стелу, посвященную участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, бюст Героя Советского Союза Ивана Полякова и скульптуру воина-освободителя. Как сообщают в районной администрации, все это сделано на часть средств, выделенных Шумерлинскому району в рамках подготовки к празднованию Дня республики.

Для жителей Верхней Кумашки это событие значимо вдвойне, потому что связано оно с их земляком. И если ранее в честь уроженца деревни Ивана Кузьмича Полякова на его доме была установлена мемориальная доска, то теперь память о нем увековечена и в скульптурной композиции. На церемонию открытия мемориала собрались глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов, глава Нижнекумашкинского сельского поселения Валентина Губанова, военный медик Иван Уфилин, жители поселения, родственники Героя Советского Союза. Светлую память Героя Советского Союза и всех отдавших жизнь за Родину фронтовиков участники митинга почтили минутой молчания.

В этот же день парк Победы открыли и в Туванском сельском поселении Шумерлинского района.

Справка «СЧ»

Иван Поляков родился 25 сентября 1922 года в деревне Верхняя Кумашка в семье крестьянина. В марте 1942 года был призван в Красную Армию, ушел на фронт, был зачислен в 29-ю стрелковую дивизию, в дальнейшем преобразованную в 72-ю гвардейскую стрелковую дивизию 7-й гвардейской армии Степного фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за успешное форсирование Днепра, проявленные при этом отвагу и геройство гвардии ефрейтору Ивану Полякову было присвоено звание «Герой Советского Союза» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Среди других его наград — ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медали «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» и другие.

Войну Иван Поляков закончил в Чехословакии. После Победы продолжил службу в армии, а уйдя в запас, обосновался в Киеве, работал в объединении «Химволокно». Ушел из жизни Поляков в августе 1993 года.