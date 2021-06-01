ЦУР Чувашии принял участие в обсуждении вопросов трансформации городской среды

23 июня в Чебоксарах прошёл круглый стол на тему «Умная трансформация городской среды в Чувашской Республике». В числе экспертов с докладом выступила старший специалист по исследованиям Центра управления регионом Чувашии Инесса Васильева.

Она рассказала о том, как оценили жители Чувашии рейтинговое голосование по выбору объектов для благоустройства в стране в 2021 году.

В нашем регионе почти 160 тысяч жителей приняли в нем участие. Интересные данные получил Центр управления регионом во время онлайн-опроса в рамках кампании.

Например, о проведении голосования были осведомлены 60% опрошенных, это 62% женщин и 38% мужчин. Информацию об этом 24% узнали из соцсетей, а 22% — из интернет-СМИ. 57% аудитории отметили, что знают, какие объекты представлены.

Кроме этого, стало известно, что каждый второй респондент собирается следить за реализацией проектов благоустройства, а принимать участие в обсуждении проектов готовы треть опрошенных.

Треть опрошенных не определились в желании участвовать в процессах благоустройства. «Это аудитория, которую необходимо вовлечь в решение вопросов развития общественных пространств. Органам власти важно убедить жителей проявлять активность, ведь формирование комфортной городской среды без учета потребностей населения невозможно», — подчеркнула Инесса Васильева.