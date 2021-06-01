Выписку из ЕГРН теперь можно получить на портале Госуслуг

Пользователи личного кабинета портала Госуслуг могут получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Новый электронный сервис на днях запущен совместно Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики и местным Росреестром.

«Для получения этой услуги надо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru). Выписка будет доступна в личном кабинете в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью регистратора. Такая выписка равнозначна бумажной версии», — пояснила корреспонденту «СЧ» руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Сейчас на портале доступны три самых востребованных вида выписок: об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости, а также о переходе права на объект недвижимости. Из этих выписок можно узнать, действительно ли продавец является собственником недвижимого имущества, один ли правообладатель или несколько, есть ли аресты, запреты, ограничения. Сведения, содержащиеся в выписке, актуальны на момент ее получения. За предоставление сведений из ЕГРН взимается плата по установленным тарифам. Готовая выписка придет на указанный адрес электронной почты.

Как отметила Екатерина Карпеева, новый электронный сервис через сайт Госуслуг полностью исключает возможность неправомерного предоставления информации сайтами-двойниками и мошенниками. Граждане могут быть уверены, что их запрос будет обработан компетентным органом и в максимально кратчайшие сроки. Новый сервис — часть программы цифровой трансформации Росреестра. Минцифры продолжает совместную работу с этим ведомством. К концу 2021 года пользователям портала Госуслуг будет предоставлена возможность получения всех видов выписок из ЕГРН. А к завершению 2022 года планируется вывести на портал все массовые услуги Росреестра.