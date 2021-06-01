Заведующая детским садом в Порецком районе осуждена за мошенничество

В Порецком районе суд вынес приговор бывшей заведующей детским садом «Колокольчик», осужденной за мошенничество. С апреля 2015 по октябрь 2019 года, занимая указанную должность, она издала приказ о возложении на себя обязанностей воспитателя на 0,34 ставки. Но не выполняла эти трудовые функции, а в табеле учета рабочего времени проставляла якобы отработанные часы.

В итоге ей было необоснованно начислено более 118 тысяч рублей. В тот же период заведующая фиктивно сделала воспитателем другого работника детсада, в результате «заработавшего» 60 тысяч рублей. Кстати, в ходе предварительного следствия экс-руководитель дошкольного учреждения в полном объеме возместила материальный ущерб, причиненный ее незаконными действиями. Суд приговорил ее к двум годам условного лишения свободы.

Попробовала пойти по пути своей коллеги и заведующая одним из детсадов в Новочебоксарске. В 2019 году она фиктивно трудоустроила туда свою мать на должность младшего воспитателя, оформив подложный трудовой договор. Затем, внеся заведомо ложные сведения в табеля учета рабочего времени, злоумышленница начислила ей заработную плату за 3,5 месяца работы в сумме более 39 тысяч рублей, которые присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению. Она же с сентября того же года по апрель прошлого несколько раз начисляла одной из работниц детсада премиальные и стимулирующие выплаты на общую сумму более 62 тысяч рублей, часть из которых (более 40 тысяч) потребовала вернуть ей. Ну как могла возразить женщина, находившаяся в служебной зависимости от заведующей. Аналогичным образом руководитель дошкольного учреждения получила 59 тысяч рублей от другой работницы.

Факты противоправной деятельности злоумышленницы выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашии и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Попался на служебном подлоге и ныне бывший директор одной из школ Чебоксарского района. В сентябре 2016 года он, достоверно зная о том, что его сын не намерен исполнять какие-либо трудовые обязанности в возглавляемом им учреждении, фиктивно трудоустроил его в качестве рабочего по обслуживанию зданий. Фактически же трудовые обязанности за сына директора выполнял его знакомый, которому и передавалась заплата. В течение нескольких лет до сентября прошлого года директор фальсифицировал табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты. Из них следовало, что сын работает в школе, у него есть трудовой стаж, на его имя производились отчисления в Пенсионный фонд России.

Поскольку бывший директор ранее не судим, впервые совершил преступления небольшой тяжести, вину признал, уголовное дело в отношении него судом прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.