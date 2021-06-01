Торжества в честь Дня республики прошли в Шумерлинском районе

Участие в них принял Глава Чувашии Олег Николаев.

«Когда мы едины, когда каждый на своем месте вносит вклад в дальнейшее развитие республики, нас ждет успех. Кто-то пашет землю, кто-то строит дома — все мы вносим вклад в общее дело, — подчеркнул Олег Николаев, поздравляя жителей и гостей Шумерлинского района с главным праздником Чувашии. — День республики — это праздник, когда все народы Чувашии выражают свою любовь к малой родине, к родной земле. Человек силен там, где он родился. И если мы будем жить и трудиться в родной республике, то, несомненно, Чувашия будет дальше развиваться».

По словам Главы республики, единство и сплоченность должны стать залогом экономических успехов региона, основой его социально-культурного развития. «Сегодня мы празднуем 101-й день рождения нашей любимой республики под двумя девизами, — напомнил он. — Первое — «Ниме Х?ват!». Мы основываемся на традициях чувашского народа, когда объединяем усилия для достижения общей цели. Второй — это «Чувашия. Трансформация». Именно этой теме был посвящен в нынешнем году Чебоксарский экономический форум. И это не только цифровизация, но и внедрение совершенно новых технологий, которые делают нашу жизнь более комфортной и безопасной».

Поздравления с праздником адресовали всем участникам торжества глава района Борис Леонтьев и глава администрации района Лев Рафинов, сообщают в пресс-службе Главы Чувашии. Они отметили, что Шумерлинский район среди муниципалитетов Чувашии двадцать первым принимает эстафету на право проведения Дня республики, и выразили уверенность, что это станет отправной точкой для новых достижений и успехов.

По традиции, на Дне республики чествовали лучших тружеников — награды получили жители Шумерлинского района, достигшие высоких показателей в работе. Продолжил праздничную программу концерт с участием творческих коллективов Чувашии и соседних регионов. А на площадке рядом со сценой были развернуты многочисленные выставки мастеров декоративно-прикладного искусства.

БУДЕМ ПОМНИТЬ

В деревне Шумерле Олег Николаев посетил парк Победы, где состоялось открытие памятника погибшим в Великую Отечественную войну советским солдатам и монумента, посвященного труженикам тыла. Также в парке заложили капсулу Памяти с письмом-обращением — его шумерлинцы прочитают в 2045 году, когда будет праздноваться столетие Великой Победы. Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к памятникам.