Торжества в честь Дня республики прошли в Шумерлинском районе

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Тяжелее ручки в руках ничего не держали... Это не про депутатов Госдумы из Чувашии. На Дне республики в Шумерлинском районе Леонид Черкесов это наглядно подтвердил. Фото cap.ru

Участие в них принял Глава Чувашии Олег Николаев.
«Когда мы едины, когда каждый на своем месте вносит вклад в дальнейшее развитие республики, нас ждет успех. Кто-то пашет землю, кто-то строит дома — все мы вносим вклад в общее дело, — подчеркнул Олег Николаев, поздравляя жителей и гостей Шумерлинского района с главным праздником Чувашии. — День республики — это праздник, когда все народы Чувашии выражают свою любовь к малой родине, к родной земле. Человек силен там, где он родился. И если мы будем жить и трудиться в родной республике, то, несомненно, Чувашия будет дальше развиваться».
По словам Главы республики, единство и сплоченность должны стать залогом экономических успехов региона, основой его социально-культурного развития. «Сегодня мы празднуем 101-й день рождения нашей любимой республики под двумя девизами, — напомнил он. — Первое — «Ниме Х?ват!». Мы основываемся на традициях чувашского народа, когда объединяем усилия для достижения общей цели. Второй — это «Чувашия. Трансформация». Именно этой теме был посвящен в нынешнем году Чебоксарский экономический форум. И это не только цифровизация, но и внедрение совершенно новых технологий, которые делают нашу жизнь более комфортной и безопасной».
Поздравления с праздником адресовали всем участникам торжества глава района Борис Леонтьев и глава администрации района Лев Рафинов, сообщают в пресс-службе Главы Чувашии. Они отметили, что Шумерлинский район среди муниципалитетов Чувашии двадцать первым принимает эстафету на право проведения Дня республики, и выразили уверенность, что это станет отправной точкой для новых достижений и успехов.
По традиции, на Дне республики чествовали лучших тружеников — награды получили жители Шумерлинского района, достигшие высоких показателей в работе. Продолжил праздничную программу концерт с участием творческих коллективов Чувашии и соседних регионов. А на площадке рядом со сценой были развернуты многочисленные выставки мастеров декоративно-прикладного искусства.

БУДЕМ ПОМНИТЬ

В деревне Шумерле Олег Николаев посетил парк Победы, где состоялось открытие памятника погибшим в Великую Отечественную войну советским солдатам и монумента, посвященного труженикам тыла. Также в парке заложили капсулу Памяти с письмом-обращением — его шумерлинцы прочитают в 2045 году, когда будет праздноваться столетие Великой Победы. Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к памятникам.

Опубликовано: 24 июня 2021 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.