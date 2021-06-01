Глава администрации Шемуршинского района привлечен к ответственности за неисполнение требований прокуратуры

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура Шемуршинского района выявила нарушения в деятельности районной администрации, связанные с земельными правоотношениями и использованием муниципальной собственности. В частности, не были обеспечены заключение, подписание и государственная регистрация договора аренды земельного участка с одним из предпринимателей, не рассмотрено его обращение о предоставлении других земельных участков, а также не проведена работа по взысканию задолженности по арендной плате за предоставленные в аренду земельные участки.
Однако глава районной администрации не позаботился, чтобы в установленный законом месячный срок устранить нарушения, то есть проигнорировал прокурорское представление. За умышленное неисполнение законных требований прокурора в отношении главы возбуждено дело об административном правонарушении, он оштрафован на три тысячи рублей. Сейчас нарушения устранены, сообщили в прокуратуре республики.

Опубликовано: 17 июня 2021 г.


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