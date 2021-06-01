Ушел последний Герой

7 июня не стало Михаила Карпеева, последнего Героя Советского Союза из уроженцев Чувашии, проживавшего на Украине, одного из 13 здравствовавших Героев. 9 июня в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Михаила Поликарповича проводили в последний путь. Героя похоронили в поселке Рогань.

…Вряд ли кто мог угадать в начале 1930-х годов, что Миша Карпеев, один из вездесущих мальчишек из деревни Якимово Чебоксарского района (теперь это улица в столице Чувашии), станет Героем Советского Союза. Вроде был таким же как и все: летом пропадал на близкой от деревни Волге, а зимой с удовольствием катался по склонам глубокого оврага. Лишь когда он стал возвращаться домой уже затемно, односельчане стали замечать — повзрослел парнишка. Выяснилось, что Михаил не только ходит за три километра в городскую школу № 4, но и усиленно занимается в аэроклубе. С каким восторгом он рассказывал о своем первом полете, о том, как красива с высоты Волга, как игрушечно выглядит их деревня! И никто не удивился, когда после окончания школы в 1940 году он уехал в Свердловск учиться на военного летчика.

Но грянувшая через год война заставила руководство авиашколы сократить срок обучения. И сержант Карпеев, успешно овладевший техникой пилотирования, направляется летчиком-инструктором в авиашколу в Алма-Ату, а оттуда, в составе сформированного на базе школы 662-го ночного авиаполка, — на фронт. Война стала серьезным испытанием для Михаила Карпеева. Он воевал на пяти фронтах, был тяжело ранен, но вновь и вновь поднимал свой «У-2» в ночное небо для выполнения очередного боевого задания. Затем ему доверили «Ил-2». На обоих самолетах он совершил десятки боевых вылетов, уничтожил немало боевой техники и живой силы противника.

Свои полеты Михаил Карпеев выполнял заранее зная, что в полете ему придется проходить сквозь губительный огонь вражеских зенитных батарей. Особенно при фотографировании обороны противника, когда нельзя уводить свой самолет с курса, нельзя отклоняться ни вправо, ни влево, уходить на недосягаемую для зениток высоту. Иначе не выполнишь задание, не будет качественных снимков, не вскроется оборона немецких позиций. А от этого зависит, сколько наших войск погибнет при ее преодолении.

В июне 1945 года гвардии лейтенанту Михаилу Карпееву присвоили высокое звание Героя Советского Союза. После войны Михаил Поликарпович не расстался с небом — окончил военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина, служил на командных должностях в Качинском и Харьковском авиационных училищах, четыре года провел в командировке в Афганистане. После выхода в запас, в 1978 году, жил и работал в Харькове на тракторном заводе, активно участвовал в военно-патриотической работе. Харьковчане считали его легендой своего города, уважали.

В 2005 году ему присвоили звание генерал-майора авиации. В том же году Михаил Поликарпович приезжал на родину. К сожалению, эта встреча с Чебоксарами и родным домом на улице Якимовской стала последней, в дальнейшем связь с малой родиной он поддерживал лишь по телефону.

Мне тоже посчастливилось несколько раз пообщаться с Михаилом Поликарповичем по телефону. Последний наш разговор состоялся в минувший День Победы: я поздравил его от имени чебоксарцев, от имени всех читателей «Советской Чувашии» с этим великим праздником, сказал, что город помнит его. Услышал в ответ его бодрое «Спасибо!» И вот до нас дошла весть о его кончине…

«Советская Чувашия» уже поднимала в статье от 11 марта вопрос об увековечении памяти Михаила Карпеева — можно было бы переименовать улицу Якимовскую в улицу имени Михаила Карпеева, присвоить имя Героя гимназии № 4, установить памятную доску на родном доме. Нельзя забывать своего последнего Героя.

Евгений Шумилов, председатель совета Чувашского регионального отделения поискового движения России