160 тысяч жителей Чувашии приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

Территории, набравшие наибольшее число голосов на платформе za.gorodsreda.ru, попадут в список на благоустройство в муниципалитетах на 2022 год, сообщает Минстрой Чувашии.

«Республика располагает широкими возможностями формирования имиджа преуспевающего и современного региона, в том числе путем изменения ее облика и общественной атмосферы, улучшения качества городской среды, модернизации общественных пространств. Внедрение стандарта благоустройства и озеленения позволит нам выйти на новый качественный уровень комфортной среды во всех муниципалитетах», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Руководитель региона также отметил, что жители будут активно вовлечены в процесс разработки дизайн-проектов по благоустройству. Проектирование будет осуществляться с учетом их мнения.