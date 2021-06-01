160 тысяч жителей Чувашии приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Территории, набравшие наибольшее число голосов на платформе za.gorodsreda.ru, попадут в список на благоустройство в муниципалитетах на 2022 год, сообщает Минстрой Чувашии.
«Республика располагает широкими возможностями формирования имиджа преуспевающего и современного региона, в том числе путем изменения ее облика и общественной атмосферы, улучшения качества городской среды, модернизации общественных пространств. Внедрение стандарта благоустройства и озеленения позволит нам выйти на новый качественный уровень комфортной среды во всех муниципалитетах», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.
Руководитель региона также отметил, что жители будут активно вовлечены в процесс разработки дизайн-проектов по благоустройству. Проектирование будет осуществляться с учетом их мнения.

Опубликовано: 10 июня 2021 г.


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