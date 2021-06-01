Лучшие водители троллейбусов работают на маршруте № 1

В Чебоксарах определили лучших водителей троллейбусов, сообщают в городской администрации. В конкурсе профмастерства, который проходит в столице Чувашии более 30 лет, участвовали три десятка водителей. В финал вышли десять человек, в том числе две женщины, а лучшим признали 34-летнего Василия Васильева, водителя троллейбуса маршрута №1, который становится победителем конкурса уже второй раз. «Серебро» и «бронза», кстати, тоже досталась водителям «первого» — Алексею Герасимову и Эдуарду Арсентьеву. За победу боролись настоящие асы: к участию были допущены водители, не имеющие в своем «послужном списке» ДТП и нарушений ПДД. Помимо дипломов и денежного приза — размером от 3,5 до 7 тысяч рублей — финалистам повысят классный разряд. Победитель отправится представлять чебоксарское предприятие на всероссийский конкурс в 2022 году.
Опубликовано: 7 июня 2021 г.
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