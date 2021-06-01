Сбивший двоих пешеходов 85-летний водитель выслушал приговор

Вступил в законную силу приговор в отношении 85-летнего водителя, совершившего наезд в Чебоксарах на двух пешеходов, переходивших дорогу по установленному переходу.

В октябре прошлого года пенсионер в пятом часу вечера, управляя «Нивой», нарушил правила дорожного движения. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, он не снизил скорость движения, не остановился и совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги в установленном для этого месте. В результате ДТП оба были тяжко травмированы.

Водитель вину признал полностью, отметив, что не увидел пешеходов, поскольку пытался в этот момент надеть головной убор — в глаза бил яркий солнечный свет. Учитывая смягчающие обстоятельства, раскаяние, состояние здоровья и преклонный возраст, суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на год с лишением права управлять транспортом на два года. С него также взыскана сумма причиненного потерпевшим морального и материального ущерба. Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики приговор в части квалификации и назначенного наказания оставлен без изменения.