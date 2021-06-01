7 и 8 июля в Чебоксарах пройдет финал окружного конкурса «Успешная семья Приволжья»

Как уже сообщала «СЧ», подготовка к нему идет полным ходом. Об этом рассказала на онлайн-совещании под председательством заместителя полпреда Президента в ПФО Олега Машковцева вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева. Уже сформировано жюри, участников и гостей большого семейного праздника ждет культурная программа с посещением музеев, достопримечательностей, бассейна и ледовой арены. Участникам конкурса готовят подарки: футболки, бейсболки, смарт-часы, мягкие игрушки, ручки, блокноты с символикой конкурса и продукты местных производителей. Напомним, Чувашию в финале окружного конкурса представит семья Львовых, в которой воспитываются девять детей.