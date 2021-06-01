Олег Николаев встретился с победителями конкурса «Успешная семья Приволжья»

Сергей — яблоня, Анастасия — груша…

Шесть многодетных семей республики — победители регионального этапа окружного конкурса «Успешная семья Приволжья» собрались в День защиты детей за круглым столом в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Чебоксарах. Говорили прежде всего о детях и о том, как быть дружными и счастливыми в большой семье. Почетными гостями теплой встречи стали Глава Чувашии Олег Николаев, министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова, которые, к слову, и сами многодетные родители.

Присоединились к круглому столу также председатель правления Совета отцов Чувашии Алексей Мурыгин и исполнительный директор благотворительного фонда ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Галина Германова.

Добросердечную атмосферу во время беседы создавали, конечно же, сами родители, которые души не чают в своих ребятишках, причем родных или приемных — для них это уже неважно. Все, по их словам, любимы, окружены заботой и родительской лаской.

«Залог нашего семейного счастья — в доброте, откровенности и отзывчивости», — считают многодетные родители Александр Геннадьевич и Татьяна Витальевна Львовы из Чебоксар. Вместе со своими девятью ребятишками, шестеро из которых приемные, они представят республику в финале конкурса «Успешная семья Приволжья-2021», который пройдет в столице Чувашии 7 и 8 июля. Впрочем, выступать на подобных конкурсах не только окружного, но и всероссийского уровня Львовым не впервой.

«Нас часто спрашивают — зачем участвуем в конкурсах? Наверное потому, что мы не любим скучать. Процесс подготовки так захватывает! А как вдохновляют победы!» — рассказала Татьяна Витальевна. Интереснее всего, по ее словам, участвовать в конкурсах всероссийского уровня, потому что узнаешь о больших семьях, живущих в других регионах — как у них все устроено, чем увлекаются, как справляются с трудностями. В 2015 году Львовым посчастливилось побывать в Москве на конкурсе «Ассамблея замещающих семей». С тех пор у них появились семьи-друзья из Казани, Нижнего Новгорода, Пермского края…

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Меры, направленные на поддержку многодетных семей, мы постоянно инвентаризируем, смотрим, насколько они эффективны, исполняются ли в полной мере. За последний год в республике удалось существенно скорректировать формы поддержки. Это и увеличение различного рода субсидий, и введение налоговых льгот на автотранспорт для многодетных. Рассматривается также вопрос, на какие еще нужды можно направить республиканский маткапитал. Его размер в 2020 году был увеличен со 100 до 150 тыс. рублей, кроме того, была введена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей в счет семейного капитала».

Но вот за последний год конкурсов было мало. Из-за пандемии семья много времени проводила дома. Нужно было срочно чем-то заняться. Так появилась идея снимать мини-фильмы, которая переросла в семейную традицию. Взрослые и маленькие домочадцы сами режиссировали, писали сценарий, готовили реквизит и исполняли роли. «Всем ценителям юмора советую посмотреть наши «киношедевры» на YouTube. Честное слово, «Ералаш» тут отдыхает», — улыбаясь, заверил Александр Геннадьевич.

У каждой успешной семьи свои добрые традиции. Например, Петровы из Урмар пишут стихи и создают уникальные стенгазеты, Яковлевы из Красноармейского района обожают музыку. Ивановы из Аликовского района взяли экошефство над живописными берегами озера Тени, что находится недалеко от их дома и является памятником природы. А в семье Алжейкиных из Красночетайского района, где воспитываются 12 детей, все ребятишки от мала до велика увлекаются шахматами и побеждают на шахматных турнирах.

А вот супруги Михайловы из Янтиковского района, воспитывающие восьмерых приемных детей, как уже писала когда-то наша газета, продолжают растить вокруг своего дома именной сад. Каждое дерево в нем названо именем ребенка и имеет свою табличку: «Сергей — яблоня», «Максим — вишня», «Анастасия — груша»… Ребята сами сажают деревья и ухаживают за ними. Так родители учат детей быть ответственными и трудолюбивыми.

«Все спрашивают, как справиться с такой ватагой ребятишек, а я отвечаю — нужно просто увлечь их делом. Мы любим, когда в доме шум и гам. Без детей нам никак», — призналась Светлана Николаевна.

Несмотря на то, что большие семьи привыкли справляться с трудностями сами, им нередко требуется немалая помощь. Вот за нее и благодарили участники круглого стола руководство Чувашии. Олег Николаев же, выразив родителям признательность за неравнодушие сердец, заверил, что в республике и дальше будет совершенствоваться адресная поддержка многодетных семей.

В завершение круглого стола многодетным родителям вручили благодарности и часы от Главы Чувашии. Наконец, к мамам и папам присоединились уже успевшие соскучиться дети. Для родителей, а также почетных гостей встречи ребята дружно исполнили песню «Пусть всегда будет солнце».

Фото из семейных архивов

Супруги Михайловы из Янтиковского района воспитывают восьмерых приемных детей. Родители уверены — с большой и дружной семьей и работа спорится, и отдыхать всегда весело.