Огонь повредил квартиру в Чебоксарах и унес жизнь человека в Шоршелах

Днем 1 июня в Чебоксарах по улице Николаева, 51 случилось возгорание. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Чувашии, спасателям удалось ликвидировать пожар, вспыхнувший в двухкомнатной квартире. Возгорание началось на кухне, пламя повредило газовую колонку, натяжной потолок и кухонный гарнитур. Сами хозяева квартиры не пострадали.

Другое возгорание со смертельным исходом произошло утром 2 июня в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района в одном из частных домов. В пожаре погиб 49-летний хозяин жилья. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.