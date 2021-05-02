Отдых на левобережье. Чебоксары, 1956 год

Фото Конона Белкова

Это сейчас на всем протяжении Московской набережной только официально существуют три пляжа, а вот в пятидесятые годы прошлого века… В общем, выше пристаней было местечко, метров в сто длиной, с несколькими скамеечками-грибочками, засыпанное привозным песком — это и был городской пляж.

Но еще в 1930 году «на луговой стороне берега Волги против г. Чебоксар» был открыт пляж и, как писала газета «Красная Чувашия»: «На этом пляже, с вовлечением всей молодежи, физкультурниками были организованы массовые игры — волейбол, городки, прыжки, купанье и даже чехарда».

С годами «левобережье напротив города» стало любимым местом отдыха чебоксарцев. «Воскресенье принесло очень много хлопот команде перевозного парохода «20 лет Чувашской АССР». 17 июня из Чебоксар в Заволжье перевезено 15 тысяч человек!» — писала в 1951 году наша газета. Цифра даже сегодня впечатляет, а в тот год в городе насчитывалось всего около 100 тысяч жителей. «На пляже необычайно многолюдно. Приехали рабочие с заводов, студенты из институтов, учащиеся со школ, служащие из учреждений. Многие приехали целыми семьями. Собрались веселые дружеские компании» — заканчивала заметку газета.

Вот и семья Белковых выбралась «на природу» вместе со всеми. Цивилизованного пляжа на всех не хватало, поэтому пришлось располагаться гораздо выше — у плотов в районе поселка Приверх. В центре импровизированного стола — трехлитровый дюралюминиевый бидон с квасом. Где сейчас доживают свой век такие бидоны? Наверное, только на дачах сохранились, да и то на чердаках. И виды на город тех времен в большинстве своем тоже «лежат на чердаках» в пыльных фотоальбомах.

Через несколько лет плоты переместятся еще выше, а центральный городской пляж будет находиться именно здесь. Со временем волжское течение образовало напротив города косу с крупным чистейшим песком — пляж так и назывался «на косе». А песок этот сейчас лежит в основании Московской набережной — в августе 1977 года приехал сюда земснаряд и весь песок постепенно «уплыл» по трубам на правый берег.

Но вернемся в 1956 год. Большое неудобство отдыхающим на левобережье причиняли коровы. Они паслись на заливных лугах и нередко забредали на пляж. Там «коровы, не спеша, входили в воду, бродили по песку, оставляя доказательства своего пребывания». Отдыхающие были вынуждены переходить на другое место. Семья Белковых тоже перешла к воде поближе, а хозяин так вообще выстрогал себе удилище в ближайших кустах, и залез на плоты. Леску с крючком и поплавком он взял из дома, а с наживкой проблем не было. Хочешь, налови (хоть носовым платком) малька, цепляй на крючок — и лови окуней, а хочешь, ковырни кору на дереве и вот она белая личинка, так называемый короед — на него, если повезет, и леща можно добыть.

А вообще рыбаков и на «этой» и на «той» стороне было много. Ночью из города были видны огоньки костров, светящиеся через равные промежутки вдоль всего левого берега. Это, как писала газета «Советская Чувашия» в сентябре 1955 года, «конструктора с завода, механики из гаража, повара из рабочей столовой, бухгалтера, артисты, токаря… Они уезжают на рыбалку с ночевкой. Одни будут ловить сомов в Сюктерском затоне, другие охотиться на лещей, третьи потянут щук на спиннинги, четвертые запустят удочку с живцом на самое дно — попадется судак или окунь. У кого нет лодки, тот переезжает за Волгу на перевозных судах, а потом за три-четыре километра идет на озеро — к своему излюбленному месту. Или находит плоты у берега, и тут вскоре начинает плясать поплавок по воде. Или закидывает удочку с берега. Везде рыбаку хорошо. Был бы клев!».

И еще один штрих из газеты 1930 года про открытие пляжа: «На месте массового гуляния РОККом была организована группа первой помощи, но плохо одно — из-за отсутствия буфета пришлось пить сырую воду». Вдумайтесь — Российское общество Красного Креста 90 лет назад не запрещает пить воду из Волги, а только «пальчиком грозит» организаторам. Такая вот была чистая водичка, по крайней мере, уху варили, зачерпнув котелком в реке.

Но хватит расстраиваться и вспоминать, что и как было, посмотрим лучше еще раз на фотографию: на правом берегу в центре можно разглядеть темную впадину — это Чернышевский овраг, стало быть, сегодня выше него расположился этнокомплекс «Амазония» со всеми вытекающими последствиями. Действительно, многое поменялось на Волге.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Публикуется в рамках проекта «С чего начинается Родина», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики