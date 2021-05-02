Правопреемник не знал о пенсионных накоплениях матери

Суд удовлетворил исковые требования местного жителя к управлению Пенсионного фонда РФ в Батыревском районе о восстановлении срока для обращения за выплатой средств пенсионных накоплений умершей матери.

В судебном заседании мужчина пояснил, что сотрудники управления, обладая информацией о смерти его матери Гариевой (фамилия изменена), своевременно не уведомили о том, что у нее имеются пенсионные накопления и возможность их получения. Об этом истец узнал только через полгода, из письма ответчика. Пошел в управление, а там ему заявляют, что уже пропущен срок обращения за выплатой пенсионных накоплений усопшей.

Срок обращения за выплатой правопреемником умершего застрахованного лица может быть восстановлен в судебном порядке. При этом суд устанавливает, имелись ли уважительные причины, связанные с личностью правопреемника, повлекшие пропуск срока, отведенного на получение выплат. Какого-либо перечня уважительных причин, дающих суду право восстановить пропущенный срок, законодательство не содержит, поэтому вопрос решается судом по каждому делу с учетом его конкретных обстоятельств.

Как следует из нормативных положений и разъяснений Верховного суда РФ по вопросу пропуска срока обращения в территориальные органы Пенсионного фонда РФ за выплатой средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умерших застрахованных лиц, это ведомство обязано уведомить правопреемников о возможности получить хранившиеся на лицевых счетах умерших накопления. Разумеется, после того, как получен документ о смерти застрахованного лица (в том числе из ЗАГСА) и есть информация о правопреемнике.

Однако в этом случае, как было установлено, пенсионный орган не исполнил возложенную на него обязанность. Суд пришел к выводу, что это уважительная причина для восстановления срока и возможности истца реализовать свое право на обращение в управление ПФ за получением причитающихся ему денежных средств.