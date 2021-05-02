В Чувашии продолжается предварительное голосование всероссийской партии «Единая Россия», которое впервые проходит в электронном формате. Вот как комментируют эту процедуру ее участники:

Кристина Майнина, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии:

— Призываю вас не оставаться равнодушными, поскольку именно сейчас мы выбираем тех людей, которые будут представлять нас в законодательных органах. Это современно, это легитимно, а главное, это просто и комфортно. Голосуйте электронно, это проще, чем кажется.

Елена Воробьева, директор Дворца детского и юношеского творчества:

— Как я понимаю смысл предварительного голосования? Мне кажется, здесь всё просто и очень правильно. Сначала население выбирает людей, чьи взгляды и программы им по душе. А уже затем «Единая Россия» выдвигает этих людей кандидатами в органы власти. На мой взгляд, -это весьма легитимная процедура: право баллотироваться получат только те, кого поддержит население на предварительном голосовании. К тому же, процедура конкурентная: кандидатов великое множество. Есть из кого выбрать. В результате, я думаю, мы увидим во власти новые лица, вместе добьемся зарождения новой политической мысли, появления свежих взглядов на пути решения стоящих перед обществом проблем.