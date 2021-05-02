Предварительное голосование «Единой России» показывает рекордную активность населения

Сегодняшний день подведет итог предварительного голосования всероссийской партии «Единая Россия». Уже можно с уверенностью сказать, что оно стало рекордным по количеству зарегистрировавшихся избирателей как в Чувашии, так и в России. По данным на 9 часов утра 30 мая сделали свой выбор более 180 тысяч человек – это каждый пятый избиратель республики.

Самыми активными являются жители Канашского, Порецкого, Яльчикского, Шемуршинского, Вурнарского и Алатырского районов Чувашии, а также столицы республики. Так, в Канашском районе приняли участие в голосовании 28 процентов от общего числа избирателей избирателей.

Цель партийного праймериз – провести честную, конкурентную кампанию по выбору настоящих народных представителей нашей законодательной власти. «Единая Россия» — единственная в стране партия, проводящая открытую общественную процедуру предварительного голосования. Кого выберут жители Чувашии для выдвижения кандидатами от партии на выборах в Государственную Думу Российской Федерации и Государственный Совет Чувашской Республики, станет извести 1 июня.

АЛЬБИНА ЕГОРОВА, председатель Государственного Совета Чувашской Республики: «Предварительное голосование, которое уже не первый год проводит партия «Единая Россия», — это еще не выборы в органы власти. Это – наше открытое и демократичное общение с населением. Наш способ посоветоваться с людьми о том, кого они сами хотели бы видеть реальными кандидатами в депутаты Госсовета Республики и Государственной Думы РФ. У жителей Чувашии – широкий выбор. В этом году в предварительном голосовании участвует более 200 человек. А кто из них затем станет официальными кандидатами от партии «Единая Россия» – решат избиратели. Люди скажут нам – кому они доверяют, чья программа их устраивает в большей степени. И только этих кандидатов партия затем выдвинет на соискание депутатских мандатов».