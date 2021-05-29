В Чувашии рекордная явка на предварительном голосовании

Осталось два дня до завершения предварительного электронного голосования «Единой России» по отбору будущих кандидатов от партии на выборы депутатов Государственного Совета Чувашской республики и Государственной Думы России. Оно стартовало 24 мая на сайте pg.er.ru и продлится до 30 мая. Чувашия входит в тройку регионов с наивысшей явкой.

К окончанию пятого дня голосования свой выбор в нашей республике сделало почти 170 тысяч человек. Это рекордная явка, которая уже превысила ту, что была в 2016 году. На вечер пятницы процент проголосовавших более 18 процентов, а впереди еще два дня. Таким образом, кандидаты, имена которых определятся по итогам предварительного голосования в 2021 году, будут по-настоящему народными. И это – большой плюс для партии «Единая Россия» на предстоящих выборах депутатов Государственного Совета Чувашской республики и Государственной Думы России, которые состоятся 19 сентября.

Алена Аршинова, секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия»: — В этом году в Чувашии, как и в большинстве регионов России, предварительное голосование проходит в электронном формате. Он дает избирателям возможность не только сделать свой выбор, не выходя из дома, но и после подведения итогов проверить, правильно ли засчитан его голос. Это делает процедуру голосования абсолютно прозрачной. Сам процесс голосования очень простой, так что проголосовать, действительно, может любой. Наша партия заинтересована в том, чтобы как можно больше людей приняли участие в предварительном голосовании и высказали свое мнение. А кандидатами партии станут те, кого выберут жители Чувашии.

Напомним, для того, чтобы проголосовать, необходимо зарегистрироваться на сайте pg.er.ru с помощью портала Госуслуги. После проверки и подтверждения регистрации избиратель получает доступ к бюллетеням. Их три: по выбору кандидатов в Государственный Совет Чувашии, по выбору кандидатов в Госдуму по одномандатным округам и по выбору кандидатов в список. Всего за право представлять «Единую Россию» на выборах борются 220 претендентов. Кто из них станет победителем и кандидатом на осенних выборах – решат жители республики.