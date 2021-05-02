30 мая – День химика

Уважаемые работники и ветераны химической промышленности!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Химическая промышленность сегодня – наша гордость, одна из ключевых отраслей экономики Чувашии, обладающая высоким технологическим и интеллектуальным потенциалом.

Опытные специалисты, талантливые технологи и инженеры, мастера своего дела, вы вносите значимый вклад в развитие региона. Более семи тысяч работников химического сектора обеспечивают более 15% общего объема обрабатывающего производства в регионе и более трети всего экспорта товаров и услуг.

Темп роста отрасли на протяжении нескольких лет превышает средние показатели по промышленности. И даже несмотря на трудности пандемии по итогам 2020 года мы видим увеличение выпуска химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий.

Важно отметить, что химический комплекс не стоит на месте, он нацелен на дальнейшее повышение конкурентоспособности продукции, расширение экспортных рынков, внедрение высоких инновационных технологий и, что немаловажно, укрепление экологической безопасности и реализацию социальных программ.

Большим стимулом к развитию и хорошей поддержкой для предприятий химического кластера может послужить реализация приоритетных национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».

Уважаемые коллеги! За всем этим – труд каждого из вас и верность профессии, которой вы себя посвятили! Признателен вам за ваше участие в укреплении отрасли, вашу преданность делу!

Желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех ваших добрых начинаниях!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев