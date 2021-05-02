30 мая – День химика

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые работники и ветераны химической промышленности!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Химическая промышленность сегодня – наша гордость, одна из ключевых отраслей экономики Чувашии, обладающая высоким технологическим и интеллектуальным потенциалом.
Опытные специалисты, талантливые технологи и инженеры, мастера своего дела, вы вносите значимый вклад в развитие региона. Более семи тысяч работников химического сектора обеспечивают более 15% общего объема обрабатывающего производства в регионе и более трети всего экспорта товаров и услуг.

Темп роста отрасли на протяжении нескольких лет превышает средние показатели по промышленности. И даже несмотря на трудности пандемии по итогам 2020 года мы видим увеличение выпуска химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий.

Важно отметить, что химический комплекс не стоит на месте, он нацелен на дальнейшее повышение конкурентоспособности продукции, расширение экспортных рынков, внедрение высоких инновационных технологий и, что немаловажно, укрепление экологической безопасности и реализацию социальных программ.

Большим стимулом к развитию и хорошей поддержкой для предприятий химического кластера может послужить реализация приоритетных национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».

Уважаемые коллеги! За всем этим – труд каждого из вас и верность профессии, которой вы себя посвятили! Признателен вам за ваше участие в укреплении отрасли, вашу преданность делу!

Желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех ваших добрых начинаниях!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 29 мая 2021 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.