Даже после несданного экзамена жизнь продолжается

Верить ребенку и верить в ребенка

Для тысяч школьников Чувашии пришла пора экзаменов — 9-классники сдают ОГЭ, 11-классники ЕГЭ. Трудная и ответственная пора, не лишенная стрессов для всех участников: самих учеников, учителей, родителей. И если взрослые переживут это нервное напряжение без особых потерь, то на подростках оно скажется по-разному: кого-то закалит, а кто-то не сумеет выйти победителем из сложной ситуации, даже если сдаст все экзамены. А теперь посчитаем: если хотя бы один процент детей после перенапряжения получит нервный срыв, то из них можно будет сформировать с десяток классов. Поэтому забота о детском здоровье — дело весьма серьезное. И «главную скрипку» здесь должны играть не учителя, а родители.

Учителя, какими бы профессионалами они ни были, не в состоянии подбодрить каждого своего ученика. Кроме того, надо учитывать, что педагоги еще и сами нервничают, — по тому, какие отметки получат их подопечные, руководство школы будет оценивать их труд. И это не всегда справедливо: для многих нынешних школьников родители нанимают репетиторов, и класс, в котором учатся дети более состоятельных людей, будет иметь лучшие результаты. Поэтому помочь настроиться на спокойную и уверенную работу на экзамене — это дело сугубо родительское.

Чтобы понять, с чего начинать, по мнению директора центра «Содружество», педагога-психолога Татьяны Удиной, нужно знать, что готовность к экзаменам имеет три составные части. Первая — это академическая. То есть школьник должен знать предмет. Если к концу мая этого не случилось, то ситуация сложная и уже нет смысла устраивать истерики и ругаться. Освоить программу за пару недель до экзамена среднему ученику вряд ли по силам, а отличники уже готовы. И если смотреть на вещи трезво, то надо просто иметь в виду, что на двойке жизнь не остановится: будет переэкзаменовка, и не одна, а значит, и время на подготовку. Обидно, но не смертельно.

Вторая составляющая — психологическая. Выпускник вроде бы все знает, но его трясет от одной мысли, что придется сдавать экзамен, от которого, по мнению родителей, зависит вся оставшаяся жизнь. Сам школьник до такого вывода, к которому его долго и упорно подталкивали именно родители своими нотациями и нравоучениями, вряд ли смог бы додуматься. В семьях, где к детям относятся не как к продолжению самих себя, а как к самостоятельным людям, они знают, что непоправимых ситуаций не бывает, все пути отхода на случай неудачи уже сто раз обговорены. Как правило, отличные отметки нужны родителям-перфекционистам, чтобы гордиться своим отпрыском. А какая гордость, если вместо «пятерки» будет «тройка»? В результате у выпускника нет сил настроиться на экзамен, их отнимает страх разочаровать маму с папой.

Поэтому здесь надо сесть рядом с сыном или дочкой и серьезно поговорить: что такого страшного случится, если экзамен будет завален? И какие варианты выхода из этой ситуации можно найти? Если сами родители не видят никаких вариантов, у них есть возможность поучаствовать в мозговом штурме и создать из семьи команду, нацеленную на результат.

НАША СПРАВКА К чести родителей, ситуация постепенно улучшается. В апреле психологи проводили в Чебоксарах муниципальный скрининг-обследование подростков, в том числе и учеников 9 и 11 классов, чтобы выяснить их психологическую готовность к сдаче экзаменов. Неготовых оказалось всего около трех процентов. Несколькими годами раньше цифры были в пять раз выше.

И наконец, третья составляющая — эмоционально-волевая. Кто из нас не помнит ситуаций из своей жизни, когда в нужный момент не получается собраться и вспомнить хорошо знакомую информацию? Вот и ребенок может либо от страха забыть даже то, что давно и прекрасно выучено, либо понять, что задания он уже успешно решал, и расслабиться до такой степени, что не сдать экзамен.

Если вы чувствуете, что у вашего школяра проблемы именно в этой сфере, вполне можно попробовать проконсультироваться у психолога. Кстати, цифры по столице республики неутешительны: до 60% детей не умеют «взять себя в руки», у них нет личностных ресурсов, чтобы преодолеть жизненные трудности. Они не умеют настроиться на продуктивную работу в стрессовых ситуациях, не знают приемов, которые им могут помочь. Хотя в интернете огромное количество разных способов саморегуляции, дети про них ничего не знают, и соответственно, не умеют пользоваться. А ведь эти способы крайне просты и при этом эффективны.

Рассказываю Татьяне Удиной, как недавно ехала в маршрутке через весь город. В салоне сидела женщина и по телефону «выносила мозг» сыну, который вместо того, чтобы заниматься, пошел с друзьями посмотреть на Волгу. Женщина возмущалась тем, что они с папой переживают, как он будет сдавать экзамены, а ему все равно, ни о чем он не думает, кроме развлечений. Зачем ему Волга, если еще не все темы прошел, не все вопросы выучил…

Татьяна Николаевна советует родителям на время экзаменов перестроить свое отношение к уже выросшим детям. И не диктовать им условия, а обсуждать, как выстроить день, чтобы все успеть и не сорваться в невроз. Обязательно верить ребенку и верить в него. Во-первых, ни один школьник не хочет получить «неуд». Во-вторых, в период подготовки к испытаниям нужно следить не за количеством изученного и повторенного материала, а за режимом отдыха и питания. Отпрыска надо отправлять на улицу, даже если он не хочет прерывать учебу. Можно составить ему компанию и прогуляться вместе. Знания усваиваются через ноги: в моменты получения большого количества информации нужно много ходить. Если перерывов не делать, уставший мозг просто не сумеет переработать полученное. Это все равно, что съесть сразу три обеда: вместо сытости получим несварение желудка.

А в-третьих, не нужно радикально менять меню: привык ваш сын есть картошку с мясом, пусть ее ест, добавьте к этому свежий огурец или помидор. Любит дочь яичницу и пельмени? Значит, приучать ее к тушеным овощам будете после экзаменов. Любая смена питания — это стресс, а его сейчас и так хватает. Привычная еда успокаивает, дает организму понять, что ничего страшного не происходит.

НА ЗАМЕТКУ Не надо кормить школьника сладким в большом количестве. Есть расхожее мнение, что оно нужно, чтобы мозг работал. Увы, на пустых калориях далеко не уедешь. Основа рациона — белок и овощи с фруктами, но тоже без излишеств.

…Настал день экзамена. Провожая ребенка в школу и желая ему успеха, обязательно скажите, что ждете его и будете за него «держать кулачки». Он должен чувствовать поддержку домашних, быть уверенным, что родителям нужен именно он, а не его отметки. И порадуйтесь его возвращению домой. Даже если он экзамен не сдаст — это не повод биться в истерике. Успокойтесь сами и найдите слова, чтобы он не чувствовал себя неудачником. В этой жизни почти все можно исправить, пока все живы.

Фото Олега Мальцева из архива «СЧ»

После экзаменов подросток не должен оставаться в одиночестве, какие бы отметки он ни получил. Жизнь длинная, у него будет еще много испытаний, главное в которых — чувствовать поддержку родных.