Оргкомитет обсудил концепцию празднования Дня республики

Одним из главных событий предстоящего дня рождения республики станет первый Чебоксарский экономический форум «Чувашия. Трансформация». Участников его, собравшихся в ледовом дворце «Чебоксары Арена», ждет масштабная деловая программа, в рамках форума планируется подписание ряда инвестиционных соглашений. В первый раз состоится в Чувашии и фермерский фестиваль «СВОЕ». Организатором его станет АО «Россельхозбанк», а местом проведения — площадь Речников в Чебоксарах. Как сообщили на оргкомитете, на фестивальной площадке будет представлена продукция местных фермеров, а также лучших отечественных производителей.

«ПЕРЛЕ-НИМЕ» — таков будет в этом году девиз III Чебоксарского международного культурного форума. Кроме традиционных мероприятий, в его программу впервые включили Чебоксарский международный кинофестиваль, фестиваль «Созвездие земляков» и подведение итогов конкурса «Я — женщина», который проходит под эгидой «Союза женщин Чувашии» и фонда развития «Перле». Не будет забыта на Дне республики и основная тема 2021 года — подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей посвятят научно-практическую конференцию, тематическую выставку, показ фильма и автопробег.

«Концепция праздника сформирована на основе цифровой трансформации, которая должна быть эффективной и реально меняющей качество жизни населения. И все это в рамках современных трендов и посылов Президента страны, — подчеркнул на оргкомитете Глава Чувашии Олег Николаев. — Мероприятия Дня республики объединят и наших соотечественников, которые живут в различных регионах, и специалистов из различных стран, в том числе в онлайн–формате. Это дает нам возможность по-новому взглянуть на наши планы и скорректировать их. Такое широкое обсуждение и разносторонний взгляд всегда очень ценны».

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «Всечувашский «Акатуй», «Родники России», «Русь мастеровая», «Созвездие земляков», Чебоксарский кинофестиваль — эти и другие мероприятия в рамках празднования Дня республики соберут в Чебоксарах гостей из разных регионов страны. Об этом я рассказала на оргкомитете при Главе Чувашии. Конечно, все фестивали, конкурсы и акции будут проводиться строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. На закрытых площадках заполняемость зала будет больше 75%, а все участники мероприятий должны будут иметь результат ПЦР-теста. Сейчас дорабатывается программа празднования Дня республики, в которую, конечно, войдут мероприятия в районах Чувашии. Значимой площадкой станет Шумерлинский район».