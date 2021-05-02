Прокуратура втрое ускорит рассмотрение проектов нормативных актов правительства республики

Соответствующее соглашение подписали Глава Чувашии Олег Николаев и прокурор республики Андрей Фомин. Оно предусматривает сокращение предельных сроков согласования проектов актов с 30 до 10 дней. Это позволит правительству более оперативно принимать необходимые нормативные документы, направленные на развитие Чувашии.

В рамках соглашения прокуратура будет изучать все проекты региональных актов, затрагивающие права и обязанности граждан, а также проводить их правовую и антикоррупционную экспертизу.

Олег Николаев подчеркнул, что прокуратура и Кабинет министров очень тесно работают, чтобы обеспечить соблюдение прав граждан в процессе законотворческой и нормотворческой деятельности. При этом часто возникают ситуации, требующие оперативной корректировки нормативно-правовых актов, чтобы не было расхождений с федеральным законодательством. Андрей Фомин полагает, что подписанный документ придает совместной деятельности правовую форму и направлен на дальнейшее совершенствование взаимодействия. «Мы заложили в нашем совместном документе четкие сроки прохождения согласования документов. Думаю, это будет только дисциплинировать наших подчиненных», — отметил он.

Кстати, в прошлом году прокуратурой изучено около 2 тысяч проектов республиканских нормативных актов, и практически по каждому седьмому из них были даны дополнительные предложения в более совершенной редакции правовых норм, которые позволяли наиболее эффективно реализовать гражданам свои права.

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Главное — минимизация сроков согласования проектов нормативных актов.