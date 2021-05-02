Чебоксарец осужден за ложное сообщение о теракте

В феврале нынешнего года поздним вечером нетрезвый мужчина сообщил по телефону оперативному дежурному Центра обработки вызовов 112 службы обеспечения мероприятий гражданской защиты, что на территории филиала ПАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС» заложено взрывное устройство и готовится взрыв. Понятно, что на ноги были подняты многие службы, однако, как позже выяснилось, сообщение о готовящемся акте терроризма оказалось заведомо ложным. Суд наказал хулигана ограничением свободы на полгода.
Опубликовано: 26 мая 2021 г.
Тэги:
Лента новостей
Суд
Лента новостей
Суд
Читайте также:
Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
Создатели "Лунтика" отсудили у продавца игрушек из Чувашии 25 тысяч рублей
Росреестр рекомендует находить компромисс в решении спорных земельных вопросов
Бывшие ветеринары в суде отстояли право на "сельскую" надбавку к пенсии