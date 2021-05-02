Чебоксарец осужден за ложное сообщение о теракте

В феврале нынешнего года поздним вечером нетрезвый мужчина сообщил по телефону оперативному дежурному Центра обработки вызовов 112 службы обеспечения мероприятий гражданской защиты, что на территории филиала ПАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС» заложено взрывное устройство и готовится взрыв. Понятно, что на ноги были подняты многие службы, однако, как позже выяснилось, сообщение о готовящемся акте терроризма оказалось заведомо ложным. Суд наказал хулигана ограничением свободы на полгода.