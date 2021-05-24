Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева провела прием граждан по личным вопросам. Со своими просьбами обратились 5 человек.

Две мамы детей с ОВЗ обратились с просьбой организовать для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата специального класса. По словам женщин ребята с подобной особенностью здоровья получают начальное образование в специальной школе для детей с ОВЗ, а при переходе в среднюю школу сталкиваются с трудностями: не все учебные заведения оборудованы должным образом с точки зрения доступной среды.

Алла Салаева подчеркнула, что при рассмотрении вопроса стоит обратить внимание не только на инфраструктуру школы, но и на компетенции педагогического состава. В частности директора Гимназии № 5 и Школы № 65 обладают опытом и знаниями, необходимыми при формировании команды учителей для работы с детьми с ОВЗ.

«Вопрос правильный, хороший. Необходимо подготовить список детей, кто готов идти в класс. Мы вместе с директорами, исходя из реальной потребности, решим, что нужно сделать. Рассматриваем две школы: в «Новом городе» и корпус Гимназии №5 на Агакова», — отметила Алла Салаева.

Также в ходе приема граждан были рассмотрены вопросы поддержки многодетной семьи, организации в школах в сентябре месячника «Честь и хвала старшему поколению».