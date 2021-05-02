Студентам из Чувашии покорилась «Российская студвесна»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Нижнем Новгороде завершился XXIX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» — совместный проект Российского союза молодежи и платформы «Россия — страна возможностей».
География состязаний была обширной — 3500 участников из 77 регионов, сообщили в Минобразования республики. Делегация из Чувашии насчитывала 132 человека и стала второй по численности на Всероссийском фестивале. В итоге студенты чувашских университетов добились хороших успехов — первые места заняли Нина Сапожникова в направлении «Видео» (Социальный ролик) из ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и Валентина Кокотанова в направлении «Вокальное» (Народное пение) из ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Также студенты из Чувашии стали обладателями 2 и 3 мест, лауреатами 2 и 3 степени и завоевали специальные призы — один из них в категории «Память» получило творческое объединение «Кафедра» студенческого театра ЧГУ «Абрикосовый сад».

Опубликовано: 20 мая 2021 г.


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