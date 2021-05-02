Жителей районов Чувашии обеспечат питьевой водой

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В населенных пунктах Красночетайского, Мариинско-Посадского, Чебоксарского, Шумерлинского и Янтиковского районов построят более 33 км водопроводных сетей для обеспечения питьевой водой более 3700 жителей республики, сообщили в Минстрое Чувашии. Ранее они пользовались водой из нецентрализованных систем (колодцы, родники, привозная вода). По поручению Главы Чувашии Олега Николаева Минстрой проанализировал разработанные при участии жителей населенных пунктов девять проектов по строительству систем водоснабжения.
В итоге общая стоимость строительных работ оценивается в сумму более 173 млн рублей. После получения одобрения на выполнение строительно-монтажных работ необходимые средства будут направлены из республиканского бюджета.

Опубликовано: 17 мая 2021 г.


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