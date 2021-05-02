Жители деревни Анчиккасы своими силами укрепили дорогу

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН. Плохая дорога в деревне — это и некрасиво, и неудобно, и в конце концов опасно, не понаслышке знают жители деревни Анчиккасы Медикасинского сельского поселения.
Эта проблема здесь всплывает каждую осень и весну, когда дорогу размывает дождевой и талой водой, да так, что ни пешеходам тут ни пройти, ни машинам спокойно не проехать.
Местные жители уже отчаялись ждать помощи откуда бы то ни было и попробовали решить проблему своими силами. Активисты нашли хоть и не лучший, но по крайней мере эффективный способ — засыпать наиболее проблемные участки дороги строительным мусором. Объединившись в дружную команду, они работали в течение недели, используя для перевозки строительного мусора личный сельхозтранспорт. Кстати, осенью прошлого года таким же способом местные жители укрепили берег пруда в деревне. Возможно, администрации района стоит обратить внимание на рвение инициативных сельчан и помочь им, наконец, решить проблемы более надежным способом.

 

 

Фото cap.ru
Жители Анчиккасов хоть и привыкли сами решать свои проблемы, но от помощи бы не отказались. Ведь по такой насыпной дороге долго не проездишь.

Опубликовано: 12 мая 2021 г.


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