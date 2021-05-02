Память без границ

День победы отмечали не только в Чебоксарах. Праздничные мероприятия состоялись во всех районах республики. Ветераны получали слова благодарности и подарки. Например, в Козловском районе перед церемонией возложения цветов к памятнику советскому солдату в гости к Валентине Еруслановой пришли депутат государственного совета Юрий Зорин и уроженец соседнего Урмарского района, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Владимиров. Гости вручили подарки, выразили благодарность за вклад в великую победу. Валентина Павловна родилась в 1922 году в селе Никольском Лысковского района. Ее отца забрали на фронт в артиллерию, она осталась с мамой и еще четырьмя братьями и сестрами.

В 1943 году Валентине пришла повестка в призывной пункт города Казани. «Кто был обучен грамоте, тех отправляли на фронт, остальных – охранять военные объекты. Меня направили служить на завод имени Чапаева в Чебоксарах, где я осталась работать и после войны», — рассказывает ветеран.

Как и Валентина Ерусланова, нынешний день победы многие ветераны встретили дома. Из-за пандемии официальные мероприятия прошли в усеченом формате. В районах Чувашии возложение цветов и венков состоялось без участия зрителей и ветеранов. Тем не менее, это не помешало провести церемонии в торжественной обстановке, отдавая дань памяти тем, кто отстоял свободу родной земли, ценой своей жизни одержал Победу над фашизмом.