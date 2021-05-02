Память без границ

День победы отмечали не только в Чебоксарах. Праздничные мероприятия состоялись во всех районах республики. Ветераны получали слова благодарности и подарки. Например, в Козловском районе перед церемонией возложения цветов к памятнику советскому солдату в гости к Валентине Еруслановой пришли депутат государственного совета Юрий Зорин и уроженец соседнего Урмарского района, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Владимиров. Гости вручили подарки, выразили благодарность за вклад в великую победу. Валентина Павловна родилась в 1922 году в селе Никольском Лысковского района. Ее отца забрали на фронт в артиллерию, она осталась с мамой и еще четырьмя братьями и сестрами.
В 1943 году Валентине пришла повестка в призывной пункт города Казани. «Кто был обучен грамоте, тех отправляли на фронт, остальных – охранять военные объекты. Меня направили служить на завод имени Чапаева в Чебоксарах, где я осталась работать и после войны», — рассказывает ветеран.
Как и Валентина Ерусланова, нынешний день победы многие ветераны встретили дома. Из-за пандемии официальные мероприятия прошли в усеченом формате. В районах Чувашии возложение цветов и венков состоялось без участия зрителей и ветеранов. Тем не менее, это не помешало провести церемонии в торжественной обстановке, отдавая дань памяти тем, кто отстоял свободу родной земли, ценой своей жизни одержал Победу над фашизмом.
Николай Владимиров:
-Война пришла в каждый дом, в каждую семью, поэтому считаю правильным что торжественные мероприятия проходят по всей республике. Таким образом мы сохраним память о подвиге нашего народа, уделим внимание тем, кто ещё жив, вспомним тех, кого уже нет с нами. Я посетил три района: и в Козловке, и в Янтиково, и в родном мне Урмарском районе, несмотря на ограничения, Прошли церемонии возложения цветов к монументам, посвященным великой победе. Среди участников были представители старшего поколения и, что очень важно -наша молодежь. Ничто не забыто и никто не забыт. Жители Чувашии показали, что чтут и хранят память о святых для нашей страны страницах истории. Спасибо им за это.