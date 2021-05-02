На территории Урмарского района выявлено бешенство животных

Эпизоотический очаг обнаружен на одном из подворий села Вознесенское Шихабыловского сельского поселения Урмарского района. С 8 мая здесь запрещено лечение больных животных, посещение хозяйства посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных. Территория Шихабыловского сельского поселения определена неблагоприятной. Согласно ограничительным мерам, здесь нельзя проводить ярмарки, торговать животными и вывозить их. Ранее очаг бешенства был выявлен в Красноармейском районе на территории одной из деревень.