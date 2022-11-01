Нынче — водопровод, в следующем году — мост

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В деревне Тегешево Урмарского района по программе инициативного бюджетирования строится памятник землякам — героям Великой Отечественной войны. В ближайшее время на мемориале должны установить гранитные плиты с надписями. Фото cap.ru

Жители Тегешевского сельского поселения Урмарского района уже давно поняли, что инициативное бюджетирование — самый действенный и оперативный способ преобразить родной край, сделать жизнь сельчан комфортнее и безопаснее.
Благодаря участию граждан, а также помощи республиканского и местных бюджетов в этом году за лето были введены новые участки водопроводных сетей почти на 990 тыс. рублей в деревнях Тегешево, Новое Муратово и Козыльяры. А в последней к тому же возведены два здания для содержания и обслуживания водобашен. Кроме того, в Тегешево сейчас строится памятник в память о земляках — героях Великой Отечественной войны, на что по программе инициативного бюджетирования выделено чуть более миллиона рублей.
Работы по нынешним проектам уже завершаются, а между тем, жители поселения строят планы на следующий год. В деревне Козыльяры, например, намерены построить водопровод по улице Школьной, благоустроить ветхие часовни в честь Святой Прасковьи и Святителя Николая Чудотворца.

Если сельчане внесут свою лепту в софинансирование, мост в деревне Тегешево Урмарского района отремонтируют в следующем году. Фото cap.ru

Тегешевцы хотят построить колодец, отремонтировать старый мост на пересечении улиц Николаева и Ленина, построенный еще в 1960-е годы прошлого века. Новомуратовцы планируют благоустроить сеть родников, чтобы летом был резервный источник водоснабжения. Сейчас важно оперативно подготовить проектно-сметные документации, отмечают в администрации поселения.

Опубликовано: 2 ноября 2022 г.


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