Возрождается память

В селе Шоркистры Урмарского муниципального округа завершен ремонт мемориала «Скорбящая мать».

Он был установлен в 1992 году в честь солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Благодаря неравнодушию, сплоченности и активной гражданской позиции сельчан объект удалось не просто обновить, а вдохнуть в него новую жизнь.

Работы проводились в рамках программы инициативного бюджетирования. Стоимость проекта — 678 тыс. рублей. Средства поступили из республиканского и местного бюджетов, сельчане также внесли свою лепту.

На памятник нанесены новые имена участников Великой Отечественной — необходимо сохранить сведения обо всех героях. Кроме того, проведены работы по благоустройству территории: установлено освещение, высажены цветы. Местные жители строго следят за порядком, регулярно проводят уборку.

«Обновленный мемориал — это символ нашей памяти о поколении победителей, — считает начальник Шоркистринского территориального отдела Лидия Михайлова. — Хочу выразить искреннюю благодарность всем односельчанам за щедрый и искренний вклад в реализацию проекта».

Светлана Ильина

Местные жители регулярно проводят здесь субботники по поддержанию чистоты и порядка. Фото cap.ru