Первые выпускники «Школы фермера» получили дипломы

В Чувашском аграрном университете состоялось вручение дипломов первым выпускникам действующей на базе вуза «Школы фермеров». Это масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, цель которого – научить создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве. Чувашия была выбрана в качестве одного из 15 регионов России, где банк впервые запустил в работу данный проект.

Выпуск состоялся после двухмесячного обучения по программе «Агробизнес фермерского хозяйства». В первом потоке участвовали 27 слушателей по направлениям «Современные технологии сыроделия», «Ягодоводство» и «Тепличное овощеводство». Учебный курс состоял из теоретической и практической частей. После сдачи экзаменов и зачетов слушатели защищали перед аттестационной комиссией свои бизнес-планы, на основе которых они смогут открыть собственное дело.

В церемонии вручения принял участие Глава республики Олег Николаев. Как, впрочем, и в открытии «Школы» два месяца назад. Он поздравил выпускников с окончанием курса и пожелал успешного применения полученных знаний на практике. «По моей информации, вы показали очень хорошие результаты на фоне других регионов. Здесь собрались разные люди – есть как успешные, уже состоявшиеся фермеры, так и начинающие. Радует прежде всего то, что все увлечены, а это сулит успех. Со своей стороны мы, конечно, поддержим их во всех начинаниях. Будем делать все, чтобы эта площадка развивалась дальше – и как учебная, и как кооперация людей, которые здесь обучались», – отметил Олег Николаев.

Второй поток «Школы фермеров» в Чувашии должен начать работу в сентябре, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.