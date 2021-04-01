Первые выпускники «Школы фермера» получили дипломы

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашском аграрном университете состоялось вручение дипломов первым выпускникам действующей на базе вуза «Школы фермеров». Это масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, цель которого – научить создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве. Чувашия была выбрана в качестве одного из 15 регионов России, где банк впервые запустил в работу данный проект.
Выпуск состоялся после двухмесячного обучения по программе «Агробизнес фермерского хозяйства». В первом потоке участвовали 27 слушателей по направлениям «Современные технологии сыроделия», «Ягодоводство» и «Тепличное овощеводство». Учебный курс состоял из теоретической и практической частей. После сдачи экзаменов и зачетов слушатели защищали перед аттестационной комиссией свои бизнес-планы, на основе которых они смогут открыть собственное дело.
В церемонии вручения принял участие Глава республики Олег Николаев. Как, впрочем, и в открытии «Школы» два месяца назад. Он поздравил выпускников с окончанием курса и пожелал успешного применения полученных знаний на практике. «По моей информации, вы показали очень хорошие результаты на фоне других регионов. Здесь собрались разные люди – есть как успешные, уже состоявшиеся фермеры, так и начинающие. Радует прежде всего то, что все увлечены, а это сулит успех. Со своей стороны мы, конечно, поддержим их во всех начинаниях. Будем делать все, чтобы эта площадка развивалась дальше – и как учебная, и как кооперация людей, которые здесь обучались», – отметил Олег Николаев.
Второй поток «Школы фермеров» в Чувашии должен начать работу в сентябре, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

Опубликовано: 30 апреля 2021 г.


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