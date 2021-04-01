13 мая 2021 года в 10 часов в Большом зале заседаний Дома правительства Чувашской Республики (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17) продолжит работу очередная, сорок девятая, сессия Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва.

В связи с введением в Чувашской Республике комплекса мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, участие в сессии представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и средств массовой информации временно ограничено.

Онлайн-трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Государственного Совета Чувашской Республики в разделе «Сессии».

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