Трансляция онлайн-шествия Бессмертного полка начнется 9 Мая в 15 часов

Чтобы принять участие в проекте «Бессмертный полк онлайн», надо подать заявку на сайте проекта, через социальные сети ВКонтакте и Одноклассники или на сайте «Банк памяти». Сделать это желательно до 7 мая. В этом случае люди будут заранее оповещены о времени прохождения своего героя в виртуальном шествии Бессмертного полка. Все заявки в обязательном порядке модерируются, предупреждают организаторы. Из-за большого объема поступающей информации проверка может занять несколько дней. Модераторами на проекте будут работать активисты Бессмертного полка России, «Волонтеров Победы», Поискового движения России и Русского географического общества.

Кстати В минувшем году на участие в проекте «Бессмертный полк онлайн» было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран. Трансляцию шествия посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.