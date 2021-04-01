1 мая — праздник весны и труда

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«Уважаемые соотечественники!

От души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай традиционно объединяет людей самых разных профессий и поколений. Это праздник возрождения природы и трудовой славы, солидарности и уважения друг к другу.

Все, чем по праву гордится регион, — это результат труда тысяч его жителей. Только объединив усилия органов власти, трудовых коллективов, бизнес-сообщества, общественных и политических организаций, мы сможем сделать жизнь в республике лучше.

Пусть известный лозунг «Мир! Труд! Май!», как и прежде, вдохновляет нас на новые достижения. Желаю всем весеннего настроения и успехов!»

Уважаемые жители Чувашии! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Первомай остается олицетворением исторического пути нашей Родины, является символом обновления и надежд, солидарности всех, кто борется за интересы людей труда и социальную справедливость. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия Чувашии и всей России, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.

Пусть мирный труд всегда будет в почете, а в добрых устремлениях вам сопутствуют удача и успех. От всей души желаем всем крепкого здоровья и благополучия, счастья и успехов во всех делах!

С уважением

депутаты Государственной Думы

Анатолий Аксаков и Игорь Моляков

Уважаемые соотечественники!

Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда.

Первомай — это день радости и торжества по поводу наших достижений в созидательной работе, день сплоченности трудящихся, это новые планы на будущее.

Все мы четко осознаем, что только добросовестный и высокопроизводительный труд является главным источником роста общего благосостояния, дальнейшего укрепления экономического и оборонного могущества нашего родного государства — Российской Федерации.

Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, счастья, много радости, тепла, благополучия, мирного неба, исполнения всех задуманных планов.

Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Николай Малов

Уважаемые жители Чувашии!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики искренне поздравляю вас с Праздником Весны и Труда и Днем Победы!

Эти славные праздники являются для нас символом мира, согласия, олицетворением несгибаемой стойкости и мужества, ратных и трудовых подвигов нашего многонационального народа.

Светлая память о великом подвиге тех, кто в суровые военные годы отстоял свободу и независимость Родины, кто самоотверженным трудом в тылу приближал Победу, возрождал страну, будет вечно жить в наших сердцах, вдохновлять на великие дела.

Дорогие земляки! Пусть праздничная атмосфера майских дней подарит всем нам мощный заряд энергии для новых свершений во имя процветания Российской Федерации и Чувашской Республики. Уверена, вместе мы реализуем самые смелые созидательные планы.

Желаю успехов во всех начинаниях, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, мира и благополучия!

Председатель

Государственного Совета

Чувашской Республики Альбина Егорова