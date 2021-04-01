Мошенник заключал договора переуступки прав требований на чужие квартиры

Перед судом предстанет 43-летний житель Чебоксар, обвиняемый в мошенничестве с квартирами.

По версии следствия, злоумышленник, будучи фактическим руководителем ООО «АльфаСтрой», с октября 2016-го по март прошлого года знал, что у него нет реальных прав на распоряжение квартирами, строящимися на территории Московского района. И тем не менее заключал с гражданами договоры цессии (уступки права требования недвижимости), получая от них деньги полностью или в качестве аванса за якобы реализуемое им жилье.

При этом для подтверждения законности своих действий он представлял риелторам и покупателям документы о наличии у него прав на реализуемые квартиры. И, конечно, умалчивал о том, что эти документы были уже аннулированы (расторгнуты), в том числе и по его инициативе.

Таким образом злоумышленник незаконно завладел деньгами потерпевших на общую сумму 9,6 млн рублей, при этом умудрившись дважды продать одну и ту же квартиру.

Фигурант дела также обвиняется в том, что взял в долг деньги у потерпевшего в счет оформления на него в будущем квартиры, изначально не имея возможности исполнить обещанное или вернуть денежные средства.

Материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд.