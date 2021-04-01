По факту смертельного ДТП с участием «Порше» возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, вчера в 17 часов на западном подъезде к Чебоксарам водитель «Порше-Кайен» на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено-Дастер», 58-летний водитель которого скончался на месте ДТП. Все трое находившихся в «Порше» отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Кто из них управлял авто в момент ДТП, предстоит выяснить следствию.