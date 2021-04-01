Прокуроры взялись за частные пансионаты

Негосударственные учреждения по уходу за больными и престарелыми гражданами, действующие в Чувашии, проверили на предмет безопасности.

Оказалось, там допускают многочисленные нарушения федерального законодательства, что отнюдь не на пользу их подопечным. Сейчас на территории республики четыре частные организации оказывают услуги социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей. И в основном там нарушаются требования противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В общественной организации «Российский Красный Крест», расположенной в Чебоксарах, прокуратура Калининского района усмотрела несогласованное изменение планировки занимаемого помещения. В реабилитационном центре нет автоматической пожарной сигнализации, имеющийся план эвакуации «не соответствует действительности», допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией, помещение не в достаточном количестве оборудовано пожарными кранами, двери лестничных клеток не соответствуют установленным противопожарным требованиям. За нарушение требований пожарной безопасности в отношении руководителя организации возбуждено административное дело. Кроме того, прокуратура направила в суд заявление с требованием обязать организацию прекратить эксплуатацию здания до полного устранения выявленных нарушений.

В Мариинско-Посадском районе проверили пансионат для престарелых — тоже под патронажем общественной организации «Российский Красный Крест». На момент прокурорской проверки стены и полы в помещениях пищеблока были выполнены из материала, который не позволял проводить влажные уборки с дезинфицирующими средствами, пищеблок не был оснащен необходимым оборудованием, использовалась посуда с дефектами. Проживающим в пансионате гражданам не было обеспечено трехразовое питание, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям и надлежащий питьевой режим. На этот раз в отношении руководителя организации возбудили еще два административных дела, касающихся нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений и организации питания.

В прошлом году в ходе проверок, проведенных прокуратурой Московского района, были претензии к ООО «Пансионат «Забота» по части несоблюдения в пансионате установленных санитарно-эпидемиологических ограничений. А в нынешнем году там выявлены нарушения по пожарной части.

На территории Аликовского района ведет деятельность Чувашская региональная общественная организация социальной помощи и реабилитации «Свобода». И там не были в полной мере готовы к пожарным ситуациям. На момент проверки системы и установки противопожарной защиты помещений находились в неисправном состоянии, не соблюдались сроки перезарядки огнетушителей, руководитель организации не обеспечивал ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны информации о количестве пребывающих людей (больных).

Учитывая многочисленные нарушения в деятельности этих организаций, что может создавать угрозу причинения вреда здоровью проживающих в пансионатах граждан, прокуроры намерены и дальше держать их под контролем.