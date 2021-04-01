Дмитрий Мулендеев завоевал золотую медаль на чемпионате России по фристайлу

Погодные условия и травмы не помешали хорошему выступлению

Соревнования для Дмитрия должны были начаться с дисциплины «слоуп-стайл» — спортсмен был заявлен в стартовом протоколе, но в итоге не вышел на трассу. «Перед чемпионатом России я все время ходил на лечебные процедуры и пытался восстановить голеностоп, — рассказал в интервью корреспонденту «СЧ» Дмитрий Мулендеев. — Нужно было сохранить силы для выступления в «биг-эйре».

Следующей дисциплиной в программе чемпионата России как раз и был «биг-эйр». К этим соревнованиям Дмитрий Мулендеев подошел во всеоружии — в финале спортсмен из Чувашии, хорошо выполнив первые две попытки, набрал 176 баллов и занял первое место. Серебряную награду завоевал Максим Сенкевич (Санкт-Петербруг) с результатом 163,25 балла. Замкнул тройку призеров Артем Дулов из Красноярского края, набравший 157,75 балла.

«Для меня чемпионат России прошел хорошо. Трамплин для «биг-эйра» был подготовлен неплохо, — поделился своими впечатлениями от чемпионата России Дмитрий Мулендеев. — Я прыгал свои сложные трюки, даже немного переживал. Во время соревнований погода все время менялась».

«Дима стал четырехкратным чемпионом России, и для нас это большая радость! Мы очень гордимся им, для нас он — герой и спортсмен с большой буквы!» — отметил руководитель Федерации горнолыжного спорта и фристайла Чувашии Валерий Васильев.

Кстати, эти соревнования были отборочными в сборную России на следующий сезон, который является олимпийским, — Дмитрий успешно прошел отбор в команду.