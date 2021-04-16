К месту службы призывников повезут в отдельных вагонах

Трубят солдатам сбор…

В Чувашии, как и по всей стране, начался весенний призыв на военную службу. До 15 июля по указу Президента России служить в армию отправятся свыше 134 тысяч молодых парней. О том, что ждет будущих защитников Отечества на призывных комиссиях, рассказал «СЧ» военный комиссар Чувашии Бахтиёр Холиков.

— Бахтиёр Махмаджонович, сколько ребят в Чувашии планируют призвать этой весной?

— Более одной тысячи человек. Уверен, задание по призыву мы выполним в полном объеме и в установленные сроки так же, как и в прошлом году.

— Это уже третий призыв, который проходит в условиях ограничений из-за коронавируса. К счастью, обстановка с каждым днем улучшается. Можно ли надеяться на ослабление мер в ближайшее время?

— Пока все меры остаются прежними, иных распоряжений на этот счет не было. Ведь пандемия полностью не отступила, так что нужно быть начеку. Планируется перевозить призывников к месту прохождения военной службы в отдельных вагонах, чтобы исключить контакты с посторонними.

В силе и другие карантинные мероприятия. Работу призывных комиссий в районах и городах Чувашии и на республиканском сборном пункте мы организовали строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Все граждане, призванные на военную службу, будут протестированы на ковид еще до прибытия на сборный пункт и непосредственно перед отправкой в войска. Только если тесты окажутся отрицательными, призывника отправят в войска. Заболевшим предоставим время подлечиться. Словом, постараемся сделать все, чтобы не занести инфекцию в Вооруженные силы России.

СПРАВКА «СЧ» С 15 апреля в Генштабе заработала «горячая линия»: 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98.

По этим телефонам по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов родителей и призывников могут проконсультировать по вопросам призыва.

— Обязательно ли призывникам вакцинироваться? И придется ли тем, кто не привился, по приезде в часть сидеть на двухнедельном карантине?

— Право пройти вакцинацию есть у каждого гражданина России, и оно добровольно. Если призывник примет такое решение — мы только «за». Более того, если до призыва в армию он не успел привиться, при желании его вакцинируют в воинской части. Ну а двухнедельный карантин ждет всех призывников без исключения, таков порядок. Их размещение, питание и обучение будет организовано отдельно от всего остального личного состава.

— Не будет ли нынче задержек с отправкой, как год назад, насколько помню, первых ребят тогда отправили только в июне?

— В этом году все уже четко отработано. Медкомиссии, на которых определяется категория годности призывника, приступили к работе с начала апреля. А с 15 апреля начались отправки новобранцев со сборного пункта в войсковые части.

— От категории годности как раз и зависит, в какие войска отправят служить молодого человека?

— Категория годности к военной службе призывника устанавливается после проведения тщательного медицинского осмотра, а при необходимости и дополнительного обследования специалистами. Скажем, при годности к военной службе с незначительными ограничениями призывник может служить почти везде. Исключается служба в ВДВ, ВМФ, где требования к состоянию здоровья призывника очень высокие. В зависимости от категории здоровья, уровня образования и результатов профессионально-психологического отбора призывная комиссия и выносит решение, где молодому человеку проходить военную службу.

— В последние годы здоровье призывников оставляет желать лучшего?

— Конечно, мы все хотим, чтобы здоровых людей было больше. Но что касается ребят из Чувашии, тут ситуация неплохая. Судя по прошлому году, годными к военной службе было признано более 75% граждан. Практически половина призывников не имела каких-либо ограничений по состоянию здоровья. Они были годны к службе в ВДВ и ВМФ. Думаю, повсеместное открытие физкультурных центров, спортплощадок, стадионов в республике все же делает свое дело.

— Интересно, а выбирают ли молодые люди альтернативную гражданскую службу?

— Выбирают, но единицы. Ежегодно в республике направляются для прохождения альтернативной гражданской службы не более двух человек. Так, в настоящее время альтернативную службу в домах для престарелых и инвалидов проходят пять человек. Причем если обычная служба длится год, то альтернативная — 21 месяц.

— Если молодой человек не явится в военкомат по повестке, какое наказание его ждет?

— Никто так сразу человека наказывать не будет. Для начала сотрудники военкомата уточнят, почему призывник не прибыл на мероприятия призыва, вдруг у него была уважительная причина. А вот если таковой не было, его могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать. Материалы на злостных нарушителей, уклонистов от службы в армии, могут направить в следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

— Вы отслеживаете, как служат наши ребята?

— Безусловно! В большинстве своем призывники выполняют свой воинский долг с честью и достоинством. Командование частей не раз отмечало дисциплинированность и трудолюбие наших ребят. Уверен, что и нынешние новобранцы не подведут.

Фото мультимедиа.минобороны.рф

Как и в прошлый призыв, этой весной служить в армию отправятся свыше тысячи парней из Чувашии. В составе несессеров, выдаваемых призывникам, по-прежнему – маски и средства для дезинфекции рук.