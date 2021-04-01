Прокурор Чувашии Андрей Фомин проведет личный прием граждан

Тема встречи — соблюдение социальных прав ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и иных лиц, родившихся и проживавших в военные годы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, 20 апреля с 15 часов ветераны войны и труженики тыла, а также те, кто представляет их интересы, во время приема у прокурора республики смогут получить консультацию по возникающим вопросам, оставить обращение о нарушениях требований закона.

Тем, кто проживает на территории других районов и городов региона и желает попасть на прием, не обязательно приезжать в Чебоксары. Для этого достаточно прийти в надзорное ведомство своего района или города, где будет организована видеоконференцсвязь с прокуратурой республики, предварительно сообщив о своем намерении либо по телефону, либо лично в прокуратуре по месту жительства.

Напоминаем, что прием состоится в здании прокуратуры Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 48. Записаться на прием, сообщить о желании участвовать в нем посредством видеоконференцсвязи или уточнить дополнительную информацию можно в рабочее время по телефону (8352) 39-20-43, а также по телефонам любой прокуратуры города или района.