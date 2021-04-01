Ветеран органов внутренних дел не привык к поражениям ни в шахматах, ни в жизни

Ваш ход, гроссмейстер!

По крайней мере на открытом чемпионате среди сотрудников и ветеранов органов внутренних дел республики обыграть Валерия Петровича Наумова за последние четыре года не удается никому.

Это неудивительно, учитывая, что шахматами он увлекся в пять лет. Сначала отец посмеивался, видя, что едва научившийся читать сын не расстается с потрепанным пособием по игре в шахматы, но потерпев от него пару раз сокрушительное поражение, за доску с ним больше не садился. Уже в начальных классах с ним не рисковали играть даже учителя, чтобы не поставить под удар свой педагогический авторитет. Позднее юный шахматист увлекся и шашками, завоевав звание мастера спорта СССР по этому виду игр.

…В милицию Валерий Петрович пришел, как многие в те годы, по направлению. Умение логически мыслить, опережая противника на несколько ходов, выдержка и воля к победе — все, что он наработал благодаря своей «первой любви», пригодилось на службе. Хотя майор милиции убежден, что такой набор качеств не помешает на любом поприще. И даже стремительная «рокировка» на исходе службы в лихие девяностые — из милиции на пост главы Вурнарского района — не выбила Валерия Наумова из седла. Он и в должности чиновника еще «послужил» родному райотделу: помог коллегам переехать в новое здание, когда старое вконец обветшало…

Если сам он карьеру в милиции не планировал, для его сына, а затем и внука служба в правоохранительных органах была уже осознанным выбором. Три поколения офицеров — чем не очередная заявка на рекорд!

И на восьмом десятке лет интеллектуальный дед может дать фору молодым. «Мыслительные мускулы» с годами меньше не становятся, тем более что Валерий Петрович «качаться» не перестает — регулярно участвует в соревнованиях в республике и других регионах. А для популяризации таких полезных видов спорта как шахматы и шашки уже пятнадцать лет проводит турниры в родном поселке Вурнары, куда сьезжаются профессионалы и любители со всей России. «Майскую пенсию я давно не получаю, — смеется ветеран, — она идет на медали и призы для победителей».

В последнее время с проведением соревнований стало помогать и местное предприятие по производству химпрепаратов. Так что ветераны МВД начинают и выигрывают, ставя шах и мат всем невзгодам нашего времени…

Фото Георгия Фадеева

«Мыслительные мускулы» с годами не слабеют, особенно если не забывать тренировки. А Валерий Петрович Наумов с доской не расстается.