Можно жаловаться на жизнь, а можно жить, несмотря ни на что

Злому року наперекор

60-летний Виктор Долгов из села Напольное Порецкого района порой затрудняется сказать, какую по счету жизнь он проживает. Его семья в 1960-х годах жила в Казахстане, где в детстве, как все, он бегал с братом Валерием, играл в футбол. Но потом Долговы вернулись на малую родину в Напольное — у обоих сыновей заподозрили мышечную слабость. Вскоре мальчики «обезножели» и пересели в инвалидные коляски. Так закончился первый жизненный этап и начался второй.

Братья не сдавались, ведя отчаянную борьбу с миопатией физическими нагрузками, но мышцы продолжали слабеть. Оставалась надежда на операцию. Где-то вычитали, что пересадка стволовых клеток помогает вернуть мышцам былую силу. В 1997 году в «районке» опубликовали письмо, в котором просили оказать им материальную помощь на операцию. Американский профессор Лоу в Москве провел обследование братьев, затем пригласил их на операцию в Америку. Но собранной суммы оказалась недостаточно, вдобавок грянул дефолт, а впереди ждали новые испытания.

Сначала не стало Валерия, потом мамы, Татьяны Сергеевны. У Виктора начал прогрессировать сахарный диабет. Отец, Николай Григорьевич, состарился, ему приходилось тяжело с немощным сыном. Виктор начал подыскивать женщину для ухода. Сначала описал жизненную ситуацию в районной газете, потом — в газете «Моя семья». И чудо свершилось — откликнулась женщина по имени Елена из Санкт-Петербурга. Была замужем, но разошлась. Работала продавцом, товароведом, жила в коммуналке. Как-то в номере «Моей семьи» в 2012 году увидела письмо Виктора, которое ее задело, решила позвонить. Но потом потеряла газету с номером, стала искать и нашла случайно на рынке среди книжной макулатуры. Снова набрала нужный номер со словами: «Здравствуйте! Я из Санкт-Петербурга!» Стали перезваниваться каждый день, потом решила съездить в гости, потом во второй раз, да так и осталась.

А судьба снова подбрасывает горе: умирает отец, за ним — сестра Анна. Виктор не сдавался, но в «атаку» пошел диабет, ему пришлось отнять обе ноги. Из-за дистрофии мышц хуже стали слушаться руки. Казалось, впереди уже никакого просвета, хочется крикнуть: «Остановите жизнь, я устал…» Но ангел-хранитель легонько дотронется до твоего плеча и шепнет: «Не твоя остановка, живи…»

Елена решилась на отчаянный шаг, чтобы спасти мужа. Из детдома они взяли девочку, у Виктора проснулись отцовские чувства, а у Елены — материнские. Елена говорит, что будто сама родила… В марте девочке исполнилось девять лет, ходит во второй класс.

С Виктором мы знакомы давно. Лет двадцать назад у него дома даже проводили первенство села по шахматам. И вот решил побывать снова… Елена как-то сразу расположила к себе — добрая, приветливая. Познакомился с Кристиной. На коляске подкатил Виктор. Дома два телевизора, компьютер…

Завязался разговор. Когда они решили удочерить девочку, многие не одобрили эту идею. «Зачем взваливать на себя такую обузу? Муж неполноценный, возраст уже немолодой», — раздавалось со всех сторон. Но Лена рассудила так: «Да в войну в голод, в холод поднимали детей на ноги. А сейчас все сыты, обуты, здоровы. Что ребенка не взять?! Для себя же берешь. Виктор нормальный мужчина. Я хотела дать ему почувствовать себя мужем и отцом. Он безумно рад, что у него есть дочь».

Хотя с дочкой была проблема. Кристина прожила в семье уже полгода, и вдруг другая семейная пара решила удочерить девочку. Они ее, якобы, раньше присмотрели в детдоме, но долго раздумывали, брать или не брать. А когда определились, то выяснилось, что Кристина уже живет в семье. Приезжала министерская комиссия, прокуратура занималась этим делом, был суд. «Та женщина дарит Кристине подарки, а она подбегает ко мне, обнимает и говорит: «Мама, смотри, что мне подарили». Какая это психологическая травма для ребенка: вернуть ее в детдом, а потом отдать в другую семью. Она же не игрушка. К счастью, суд не стал у нас отнимать Кристиночку», — со слезами на глазах рассказывает Елена Петровна.

Не оставляют семью без помощи и родные. Сестра Виктора Галя с мужем Володей приезжают через день, другая сестра Лида в Самаре, но она часто звонит по телефону. И сосед Николай Федичев не чурается поддержки. Ему летом стукнет 60 лет, раньше ездил в Москву на заработки. С повышением пенсионного возраста придется ждать пенсии еще три года, но у Долговых он не просто частый гость, а и помощник. Как и другой сосед Николай Зеткин. Всегда на связи Саша Солдайкин, Леша Макаров, Валера Россейкин, Гена Солдайкин… Нельзя не сказать о Владе Фролове. Он живет в Москве, но Виктору помогает во всем. Нашел деньги на покупку инвалидной коляски с электроприводом. Теперь собирается купить ортопедический матрас. Абсолютно незнакомые люди помогают деньгами. Добрых слов заслуживает соцработник Галина Россейкина. Между тем у Виктора «садится» зрение. На один глаз даже очки нельзя подобрать. Операция чревата последствиями — можно ослепнуть совсем.

…Мы часто жалуемся на проблемы. После встречи с Долговыми вспомнилась кем-то сказанная фраза: «Улыбайся сегодня. Плачь завтра». Давайте чаще говорить эти слова себе. В трудные минуты надо просто оглядываться на сильных духом людей, которые не жалуются на жизнь, а каждую минуту борются с трудностями. На нытье у них просто нет ни времени, ни сил.

Геннадий Карпов, заслуженный работник культуры Чувашии

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Втроем семье Долговых не страшны житейские бури.