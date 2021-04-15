В Чебоксарах прошел рейд по объектам, благоустроенным в 2019-2020 годах

Через полторы недели, как уже сообщала «СЧ», начнется рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных пространств. А на этой неделе глава города Чебоксары Олег Кортунов — как региональный координатор проекта «Формирование комфортной городской среды» — вместе с депутатом Госдумы России Леонидом Черкесовым провел рейды по объектам, уже благоустроенным в 2019-2020 годах.

Точками проверки стали «Дорисс-парк» и сквер по проспекту М. Горького в Чебоксарах, аллея Славы и аллея ветеранов Великой Отечественной войны в Новочебоксарске и парк Победы в селе Ишлеи. В целом состояние проверенных аллей, скверов и парков участники рейда оценили как удовлетворительное. «Конечно, не обошлось без замечаний и недочетов, но они должны быть оперативно устранены в ближайшее время, — отметил после рейда Олег Кортунов. — И в дальнейшем мы планируем продолжать работу по проверке уже сданных объектов благоустройства». Он также подчеркнул: «Я полностью поддерживаю подход, заложенный в проекте «Формирование комфортной городской среды, и считаю, что благоустроенные парки и скверы, пешеходные и игровые зоны должны быть в любом городе. Только в этом случае людям будет нравиться там жить и работать».

Фото пресс-службы ЧГСД

Детскую площадку в «Дорисс-парке» участники рейда проверили особо тщательно.