Ветераны получат выплаты к 9 Мая

Уже в апреле ветераны-фронтовики начнут получать единовременную выплату ко Дню Победы. Ее размер нынче составляет 10 тысяч рублей. Такое решение о ежегодной поддержке участников войны 1941-1945 гг.

в преддверии 9 Мая было принято российским правительством еще в апреле 2019 года. Прошлогодние серьезные суммы (в 75 тысяч и 50 тысяч рублей) были приурочены к 75-летию Победы.

В Чувашской Республике выплаты нынче получат 52 инвалида и 202 участника Великой Отечественной. В 2020 году поддержка ко Дню Победы была оказана 404 ветеранам… Как сообщает Республиканское отделение ПФР, специально обращаться в Пенсионный фонд за выплатой не нужно. Ее ветераны-фронтовики получат вместе с пенсией.