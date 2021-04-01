В этнопарке «Амазония» открылась фотовыставка «60 лет первого полета человека в космос»

Рядом с ней разместилась еще одна экспозиция — «Герои России — гордость Чувашии». Обе эти выставки подготовлены сотрудниками Чувашского госуниверситета.

Стенды юбилейной космической выставки рассказывают об истории первого в мире полета в космос, о Юрии Гагарине и космонавтах из Чувашии.

Вторая выставка посвящена людям, носящим звание «Герой России» и имеющим непосредственное отношение к Чувашии — восемь портретов и биографий отважных представителей различных профессий.

Вся информация, фото и документы собраны сотрудниками Чувашского государственного университета. Формат просветительских тематических выставок предложил ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова, руководитель партийного проекта «Историческая память» Андрей Александров. А благодаря поддержке Главы Чувашии Олега Николаева, выставки стали доступными для всех жителей республики.

Изначально выставки планировалось организовать только в корпусах университета. Но затем их решили сделать мобильными — размещать в школах, чтобы дети могли знакомиться с историей страны и республики, проводить презентации, и в учреждениях культуры. Как сообщают в пресс-службе ЧГУ, с марта в общеобразовательных, художественных, музыкальных школах, библиотеках и вузах города уже организовано 7 мобильных выставок «Герои России — гордость Чувашии», 4 выставки «60 лет первого полета человека в космос», а также 14 выставок «Строители безмолвных рубежей» — эта экспозиция тоже подготовлена сотрудниками университета.

Наталья Кузнецова

Фото пресс-службы ЧГУ

«Здорово, что проект вышел за рамки образовательных учреждений и с ним смогут познакомиться жители и гости Чебоксар», — отметил на открытии выставки ректор ЧГУ Андрей Александров.