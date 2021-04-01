Владимир Путин и Валентина Терешкова высадили чувашский кедр на месте приземления Гагарина

Позывной «Кедр»

В День космонавтики, 12 апреля, глава государства посетил Саратовскую область, ставшую в этом году одним из центров празднования 60-летия полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Там, у села Смеловка, что в 16 км от города Энгельса, Гагарин приземлился после первого в истории человечества полета в космос. А в этом году на том самом месте открыли Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина — музейно-образовательный комплекс под открытым небом. В память о первом полете Владимир Путин высадил на территории парка саженец кедра. Хвойное дерево, как удалось узнать «СЧ», родом из Чувашии — оно выросло

в Чебоксарском районе.

Если точнее — в деревне Крикакасы Чебоксарского района, на территории Сада покорителям космоса. Осенью 2019 года его разбил энтузиаст, патриот, председатель Союза садоводов Чувашии Юрий Соколов, известный еще как координатор группы волонтеров, поддерживающих создание парков и аллей, посвященных Юрию Гагарину и первому отряду космонавтов по всему миру.

Кроме того, Юрий Соколов является советником директора Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук Владимира Упелниека.

Сад-музей в Крикакасах появился к 90-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, космонавта-3 Андрияна Николаева. Тогда, больше двух лет назад, в его закладке приняли участие немало именитых гостей — Герои России Вячеслав Сивко, летчик-космонавт Федор Юрчихин, космонавт-испытатель Олег Артемьев, летчик-космонавт Андрей Борисенко, командир экипажа эксперимента по имитации полета на Луну «Луна–2015» Елена Лучицкая, президент Международной ассоциации участников космической деятельности Виктор Кривопусков и многие другие. Все они посадили именное дерево. С тех пор «космический» сад значительно разросся — сегодня в нем около трех тысяч самых разных деревьев: от яблонь и груш до могучих сибирских кедров и даже японской сакуры.

Сад раскинулся на площади полтора гектара, а недавно ему дополнительно выделили еще полгектара земли. Каждое деревце в саду, рассказывает Юрий Соколов, высажено чьими-то руками — не только покорителями неба и космоса, но и простыми людьми, школьниками. Приезжают целыми семьями, часто из других регионов, многие деревья подписаны, а посадить саженцы, по словам Юрия Анатольевича, может любой желающий.

В Саратовской области Президент страны высадил 15-летний саженец сибирского кедра. Когда-то из семечка его вырастил Юрий Соколов лично и до этой весны он зеленел в Саду покорителям космоса в Крикакасах. Не случайно, что в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина посадили именно это растение — позывной «Кедр» был закреплен за Гагариным при подготовке к орбитальному полету.

Всего в Саратовскую область отправились 60 саженцев кедра из Чувашии — по числу лет со дня полета Гагарина. Хвойные деревья Юрий Соколов доставил на «Газели» сам, еще за неделю до празднования Дня космонавтики. И с тех пор, как признался он «СЧ», потерял и сон, и покой. «Я неделю не спал — знал, что один из саженцев высадит Владимир Путин. Очень сильно переживал. Места себе не находил от мысли, что выбрали наше, чувашское дерево из Сада покорителям космоса. Это такая радость и гордость за Чувашию!» — воодушевлен он.

Всю неделю за деревьями тщательно ухаживали, а Юрию Соколову высылали ежедневные фотоотчеты о состоянии саженцев. Из Саратова, кстати, он вернулся не с пустыми руками — для республики с места приземления Гагарина передали землю, а также саженцы двух красных дубов и одной березы. Их высадят к 76-летию Победы, место пока определяют.

В День космонавтики чувашский кедр вместе с Президентом высаживала и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Как рассказал Юрий Соколов, это уже второе дерево из Чувашии, которое посажено руками Валентины Владимировны. Такой же кедр она высаживала на одном из мероприятий в 2019 году в Звездном городке. «Она даже подписала лопату, сказав, что впервые оставляет автограф на лопате. Сейчас этот инструмент хранится в Саду покорителям космоса в Чувашии», — напомнил энтузиаст.

Все деревья Юрий Соколов раздает в дар. Выращивает их не только в Чебоксарском районе, но и в Подмосковье. Высаживают их в память о первых покорителях космического пространства, в особенности о нашем земляке Андрияне Григорьевиче Николаеве, по всей России — в различных регионах страны при его непосредственном участии созданы 36 аллей в честь прославленных космонавтов. Так, чувашские деревья украшают подмосковный Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина — там создана аллея из 75 лип, через которую проходят космонавты перед отправкой на «Байконур». В прошлом году 75 тысяч саженцев деревьев в честь 75-летия Победы Юрий Соколов подарил Челябинску, а этой весной 90 саженцев кедра отправит в Нижний Новгород, где тоже появится «звездная» аллея. Есть аллея, посвященная первому отряду космонавтов и Андрияну Николаеву, и в Греции. А два года назад, на малой родине Юрия Гагарина, в деревне Клушино Смоленской области, Соколов по своей инициативе установил памятник первому космонавту.

«Еще в детстве я знал, что у Гагарина был позывной «Кедр», а у Андрияна Николаева — «Сокол». А так как я сам Соколов, с малых лет мечтал что-то сделать для них, — рассказывает энтузиаст. — Хочется, чтобы люди по всей стране, особенно дети, знали и помнили имя Андрияна Григорьевича».

Хоть кедр — дерево сибирское, в Чувашии, по утверждению Юрия Соколова, оно тоже неплохо растет. И добавляет: «Потому что люди у нас добрые, трудолюбивые». Семена и саженцы растения он приобретает в Красноярском крае, при должном уходе, отмечает, сибирский великан отвечает взаимностью — густой зеленой кроной. «Я за деревьями слежу, как за детьми. Отдавать не жалко — это для людей, чтобы они радовались, глядя на них и не забывали наших героев-космонавтов», — говорит он про деревья.

Кстати, в тот же день, одновременно с посадкой дерева в саратовском парке, такой же 15-летний кедр из Сада покорителям космоса высадил Глава Чувашии Олег Николаев в Шоршелах, рядом с часовней на территории мемориального комплекса.

Фото kremlin.ru

В Саратовской области подумывают заложить традицию: по прибытии на Землю космонавтам предложат сажать кедры в парке на месте приземления Гагарина.