10 апреля в 9.00 в Чебоксарах откроется запись в детские оздоровительные лагеря

В этом году летняя оздоровительная кампания в детских лагерях Чувашии должна начаться по расписанию – 1 июня. И родители, и дети, и сами лагеря ждут ее с особенным нетерпением – прошлым летом, напомним, из-за ситуации с пандемией коронавируса в детских здравницах так и не дождались ребятишек. Об особенностях и новшествах летнего отдыха для чебоксарских школьников накануне рассказали в столичном управлении образования на онлайн-собрании для родителей, а в средней школе № 1 показали, как будет организована запись.

Этим летом школьники Чебоксар смогут отдохнуть в трех муниципальных загородных лагерях: «Березке», «Бригантине», «Волне», а также в пришкольных лагерях. Как отметил начальник управления образования Дмитрий Захаров, всего будет семь смен. Они будут профильные, продолжительностью 10-11 дней, а вот обычной, трехнедельной сменой, станет только вторая – она пройдет с 24 июня по 14 июля. Заполнены лагеря будут только на 75% — такова рекомендация Роспотребнадзора, но если эпидситуация в республике позволит, наполняемость может быть увеличена.

Всего за лето в муниципальных загородных лагерях отдохнут около трех тысяч мальчишек и девчонок из Чебоксар. А вот родителей на территорию здравниц не пустят – все смены пройдут без родительских дней. Исключение составят обладатели сертификата вакцинированного от COVID-19 – в этом случае родителям разрешат повидаться с детьми в специально отведенном для этого месте.

ЦИФРА До 37 тысяч школьников охватят разными формами отдыха в Чебоксарах этим летом.

Чтобы подать заявку на отдых в одном из трех городских лагерей, родителям необходимо обратиться в школу, где учится ребенок. Заявочная кампания стартует в субботу, 10 апреля, в 9.00 во всех школах города одновременно, а подать заявку можно на любую из семи смен.

Вот уже несколько лет прием заявлений на летний отдых в Чебоксарах ведут в единой автоматизированной системе «Е-услуги». Родителям она хорошо знакома по записи ребенка в первый класс. В каждой школе принимать заявления будут операторы – более 200 чебоксарских педагогов для этого прошли специальное обучение. Затягивать с подачей заявки, как советуют опытные родители, не стоит. Несмотря на то, что принимать заявления в первый день заявочной кампании будут до четырех вечера, а потом по будням с 9.00 до 17.00 и субботам с 9.00 до 14.00 вплоть до 31 мая, путевки, как правило, разлетаются в первые часы работы операторов.

Для подачи заявки оператору нужно предоставить всего два документа: оригинал и копию паспорта родителя и оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка. Саму путевку выдадут позже, после предоставления справок о доходах за последние три месяца обоих родителей и оплаты путевки. Напомним, родители оплачивают бюджетную путевку не полностью, а частично: 20, 30 или 50% от ее стоимости в зависимости от доходов семьи. В этом году стоимость путевки на 21 день составляет 15950 рублей, следовательно, стоимость путевки на 10 дней – 8360 рублей, а на 11 дней – 9196 рублей. Так, если на 1 человека в семье выходит до 14706 рублей, при покупке путевки на 10 дней родителям нужно заплатить 20% от суммы, то есть 1672 рубля. Приобрести можно и коммерческую путевку. Ее стоимость в этом году составляет около 20 тысяч рублей.

Отдельные категории детей могут рассчитывать на бесплатные путевки или оплату только 5% от ее стоимости. Заявочная кампания для них стартовала чуть раньше, 27 марта, и на сегодняшний день на такие путевки принято свыше 1100 заявлений. Еще около 300 путевок остаются в резерве.

В школах города к завтрашнему наплыву родителей уже готовы. По словам педагогов, работа в единой автоматизированной системе им хорошо знакома и трудностей в регистрации заявок не возникнет. Другое дело, что мест для всех желающих в загородных лагерях не хватит да и в единственную за все лето полную 21-дневную смену попадут самые везучие.