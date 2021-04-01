60-летию полета первого человека в космос посвятят диктант, флешмобы и акции

Улыбнись, как Гагарин

К годовщине полета Юрия Гагарина в космос в России проходят памятные мероприятия. Присоединиться к всероссийским акциям и флешмобам приглашают и жителей Чувашии.

Одним из главных событий празднования Дня космонавтики станет всероссийский космический диктант. Он пройдет 11 апреля в 10.00 по всей стране. Принять в нем участие можно будет очно или в режиме онлайн — по интернету. Вопросы для диктанта, их 30, зачитают космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос, руководители Роскосмоса и известные деятели космической отрасли. Победители получат ценные призы, а также возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос». Одной из площадок космического диктанта станет Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева в Шоршелах.

Акции, флешмобы, челленджи пройдут в социальных сетях. Так, 12 апреля состоится флешмоб «Я живу на улице Гагарина!/ поехали». Для участия в нем нужно сделать фото на улице Гагарина в своем городе или селе и выложить в сеть, отметив хештегом #поехали! Самые оригинальные фотографии направят на борт МКС, а десять лучших отметят специальными памятными сувенирами от Госкорпорации «Роскосмос» с символикой юбилейного года. Еще один флешмоб — #улыбкагагарина. Нужно улыбнуться, «как Гагарин», и опубликовать фото на своей страничке в соцсетях. Всероссийская акция набирает обороты — в соцсетях можно увидеть сотни фотографий улыбающихся людей из разных уголков страны.

Акция в соцсетях «Мечты о космосе» предлагает рассказать о своей мечте о космическом будущем, а флешмоб «Классная система» — изготовить макет Солнечной системы. На космические поиски вдохновляет акция Российского движения школьников «По следам космических достижений»: для участия в ней нужно отыскать, например, памятники космонавтам в своем городе.

К 60-летию полета Юрия Алексеевича в космос в библиотеках, школах и детских садах проходят уроки, конкурсы чтецов, рисунков и поделок. В самой «космической» школе Чебоксар, например, в школе № 10, ученики 1-6-х классов читали стихи, посвященные космосу и Юрию Гагарину, сдавали нормы ГТО, как настоящие космонавты, и участвовали в Гагаринских чтениях.