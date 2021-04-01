13 апреля 1961 года. Чебоксарские строители читают в «СЧ» новость о первом космонавте

12 апреля 1961 года жители Чувашии и всего Советского Союза прильнули к радиоприемникам. А на следующий день дружно развернули свежие газеты с портретами Гагарина и информацией о первом космическом полете.

«Осуществилась долгожданная мечта человечества, — написал в редакцию «СЧ» композитор Филипп Лукин. — Особой гордостью наполнены наши сердца потому, что именно наш, советский человек первым полетел в космос». Поделился мнением и Герой Советского Союза Федот Орлов: «Я уже не молодой летчик, летал более 25 лет на разных самолетах. Но полет в космос — это грандиозное современное чудо. Даже немного жалею, что рано родился…» И в эти же дни «СЧ» сообщила о том, что «в ознаменование полета первого космонавта за пределы земной атмосферы» исполком Чебоксарского городского Совета депутатов решил переименовать Южную полукольцевую улицу в улицу Гагарина.

НА СНИМКЕ: строители чебоксарского СУ-21 стройтреста № 1 читают в «СЧ» новость о первом космонавте. Фото Петра Ефремова.