13 апреля 1961 года. Чебоксарские строители читают в «СЧ» новость о первом космонавте

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

12 апреля 1961 года жители Чувашии и всего Советского Союза прильнули к радиоприемникам. А на следующий день дружно развернули свежие газеты с портретами Гагарина и информацией о первом космическом полете.
«Осуществилась долгожданная мечта человечества, — написал в редакцию «СЧ» композитор Филипп Лукин. — Особой гордостью наполнены наши сердца потому, что именно наш, советский человек первым полетел в космос». Поделился мнением и Герой Советского Союза Федот Орлов: «Я уже не молодой летчик, летал более 25 лет на разных самолетах. Но полет в космос — это грандиозное современное чудо. Даже немного жалею, что рано родился…» И в эти же дни «СЧ» сообщила о том, что «в ознаменование полета первого космонавта за пределы земной атмосферы» исполком Чебоксарского городского Совета депутатов решил переименовать Южную полукольцевую улицу в улицу Гагарина.

 

 

НА СНИМКЕ: строители чебоксарского СУ-21 стройтреста № 1 читают в «СЧ» новость о первом космонавте. Фото Петра Ефремова.

Опубликовано: 8 апреля 2021 г.


Читайте также:

Серьги на индустриализацию и мост через Чебоксарку
Празднование первой годовщины Автономной Чувашской Области
Медаль, спасшая жизнь, и общежитие с телевизором
ТАСС: Олег Николаев пока не делал заявления об участии в выборах Главы республики
Празднование четвертой годовщины Чувашской автономии
Участники пресс-конгресса ОНФ «Правда и справедливость» обозначили проблемы профессии
Мужчины на войне, в кино и на кухне. История республики на страницах «СЧ»
Строители из Чувашии восстанавливали Ленинакан после землетрясения 1988 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.